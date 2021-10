Līdz šim zināms par vienu pabeigtu izmeklēšanu, kas saistīta ar Covid-19 saslimšanu. Prokuratūra ar 1500 eiro sodījusi kādu medicīnas māsu par testa viltošanu. Sieviete sev no deguna un kakla paņēmusi iztriepi un nosūtījusi uz laboratoriju ar cita cilvēka vārdu, lai viņš saņemtu negatīvu testu un varētu aizbraukt ceļojumā uz ārzemēm. Kad par notikušo uzzināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), medmāsa vainu atzina un izdarīto nožēloja.

Taču izmeklēšanas iestādēs vēl atrodas aptuveni 20 krimināllietas par fiktīvu vakcinācijas sertifikātu izgatavošanu. Vairākās lietās iezīmējas šāda neīstu sertifikātu iegādes kārtība:

klienti, samaksājot starpniekam naudu, tiek novirzīti pie konkrēta vakcinācijas punkta darbinieka, kurš tikai imitē vakcinēšanu.

“Vai nu šī vakcīna tiek ievadīta vatē, vai vispār netiek ievadīta. Vai ir arī atsevišķi gadījumi, kad plecā tiek ievadīts fizioloģiskais šķīdums. Un pēc tam persona saņem šo sertifikātu,” stāsta Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska.

Vienā no policijas izmeklēšanām ir aizdomas, ka šādi izsniegti aptuveni 200 fiktīvi sertifikāti. Savukārt vienīgajā lietā, kas atrodas KNAB lietvedībā, medicīnas darbiniece varētu būt izsniegusi ap 100 viltotu sertifikātu.

“Ne visos gadījumos noteicošais ir nauda, jo ir gadījumi, kad radiniekam neievakcinē vai labam paziņam,” stāsta KNAB priekšnieka vietniece Ineta Cīrule.

Kopš tiesībsargājošās iestādes sākušas ķert Covid-19 sertifikātu viltotājus un kopš dzīve bez sertifikātiem kļuvusi sarežģītāka, augušas arī nelikumīgā pakalpojuma cenas.

Bauska stāsta, ka cenas svārstās no 150-500 eiro: “Kad šis fenomens sākās, protams, tur bija, kā mums tagad zināms, [nests] šampanietis, konfektes, bet medpersonāls saprata, ka te ir peļņas iespējas.”

Pie medicīnas iestāžu darbiniekiem izņemta skaidra nauda, pat vairāki tūkstoši eiro. Vienā no lietām nopirkts auto, ko tagad centīsies atzīt par noziedzīgi iegūtu.

Šis ir arī pļaujas laiks krāpniekiem, kuri sola viltotu sertifikātu nokārtot. “de facto” kādā no lietotnes “Telegram” čatiem atrada piedāvājumam iegādāties vai nu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā noprotams, Slovākijā reģistrētu. Sarakstē ar raidījumu čata uzturētājs apgalvoja, ka pašam nekur nebūs jādodas, tikai jāsamaksā nauda un jāiedod personas dati.

Policijā stāsta, ka ir pievērsuši uzmanību piedāvājumiem Covid-19 sertifikātus nopirkt ārvalstīs, bet pamatā šādus sludinājumus publicē krāpnieki. “Es domāju, ka, visticamāk, jūs pretī nesaņemsiet neko vai nu jums atsūtīs kaut kādu QR kodu, piemēram, no veļas mašīnas vai no kāda šīs valsts pilsoņa, bet to jūs nevarēsiet izmantot,” saka policijas pārvaldes priekšnieks.

“de facto” no kāda mediķa guva apstiprinājumu, ka reizēm vakcinācijas vietā ierodas cilvēki ar svešiem dokumentiem, cenšoties neatļauti vakcinēties kāda cita vietā. Policijā gan par šādiem gadījumiem lietu nav.

Tiem, kam izdevies fiktīvu sertifikātu nopirkt, jāņem vērā, ka koda lasītāju varbūt izdosies apmānīt, bet Covid-19 vīrusu gan nē.

Īpaši analizēti tiek gadījumi, kad smagi saslimis un slimnīcā nonācis vakcinēts pacients. “Mēs pārbaudām antivielas vakcinētiem pacientiem no stacionāriem, kuri ir Covid-19 pozitīvi pacienti, un tādā veidā mēs sagaidām, ka viņam ir antivielas,” stāsta references laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins.

Ir gan pacienti, kuriem antivielas labi neizstrādājas, bet parasti vakcinētiem cilvēkiem lielākā vai mazākā apmērā tām būtu jābūt. Ja antivielu nav nemaz, tad to jau pieskaita aizdomīgiem gadījumiem.

Ņikišins stāsta, ka septembrī šādi aizdomīgi gadījumi bija 17. Dati par oktobri, kad ievērojami pieauga stacionēto Covid-19 pacientu skaits, vēl nav apkopoti, bet viņš min, ka aizdomīgo gadījumu skaits būs vismaz divreiz lielāks.

Šādos gadījumos, pirms lemt par sertifikāta anulēšanu, vispirms ārstiem jātiek skaidrībā, kāpēc antivielu nav. Lai anulētu sertifikātu, ir jāsavāc pierādījumi, ka tas ir fiktīvs. Policijai līdz šim izdevies panākt aptuveni 30 sertifikātu anulēšanu.