Rinda pie apģērbu veikala "Reserved" Kaļķu ielā. (Foto: LETA)

Izplatītākajos apģērbu veikalos vakcināciju ir uzsākuši teju visi darbinieki

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Apģērbu veikalu "Reserved", "Mohito", "Sinsay", "Cropp" un "House" pārvaldošais uzņēmums SIA "LPP Latvia ltd" cer, ka pēc 15.novembra, līdz kuram klātienē strādājošajiem jābūt vakcinētiem pret Covid-19, darbu varēs turpināt visi veikalu darbinieku, jo jau tagad vairums no viņiem ir vakcinējušies pret Covid-19, pastāstīja "LPP Latvia ltd" valdes locekle Inese Ļebedeva.