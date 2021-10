Viedokļu sadursmi valdībā Šadurskis saista ar partiju reitingiem, kuros atsevišķi politiskie spēki "gribētu redzēt sevi labākā situācijā". Tāpat partijas grib no Covid-19 izraisītās krīzes iziet ar "salīdzinoši sausām kājām".

"Līdz ar to, kāds ir jāpadara par grēkāzi un vainīgo - visi viņi slikti, tikai ne mēs. Premjers kā komandas kapteinis, protams, no daudzu skatupunkta ir ideāls grēkāzis. Es domāju, ka šajā laikā tika gatavots, ja tā var teikt, neliels pučs valdībā. Es domāju, ka no tā atturēja šī ļoti sliktā kovida situācija. Ja šāds pučs notiktu - mēģinātu nomainīt komandas kapteini - nākamajam ietu vēl sliktāk, tāpēc neatradās tas, kurš gribētu sēdēt priekšā," ar novērojumiem dalās Saeimas deputāts.

Pēc Šadurska domām, pašreizējo valdību notur partijas "Jaunā Vienotība" ultimāts, ka, ja tiks gāzts pašreizējais Ministru kabinets, nākamajā valdībā partija vairs nestrādās. "Un tad tā lielā problēma ir tā, vai "Jaunā konservatīvā partija" ir gatava strādāt vienā valdībā ar "Zaļo un Zemnieku savienību". Izskatās, ka nē. Kāds politiskais spēks ļoti mēģina viņus salikt kopā, lai nogāztu Kariņu un izslēgtu "Jauno Vienotību", bet tā tas nenotiek. Es domāju, ka Krišjānis Kariņš šajā krīzes situācijā ir labākais iespējamais premjers, ko mēs varētu vēlēties," uzskata politiķis.