Kritiskā situācija slimnīcās: kā norit nakts uzņemšanā?

"Gaiļezerā pārsvarā nonāk pacienti ar smagu slimības gaitu, kuriem ir jāveic datortomogrāfija un tālāk nepieciešama intensīvā terapija," skaidro RAKUS Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.

Slimnīcā arī novērota tendence, ka agrāk ātrā palīdzība vedusi pacientus ar vieglākām saslimšanām, bet tagad pandēmijas dēļ šīs slimības ir ielaistas, neārstētas.

"Mums ir ļoti daudz pacientu, kas ir ļoti slimi, akūti slimi, traumēti, dažādām patoloģijām, infarktiem, insultiem. Viņi nekur nepazūd, bet diemžēl mēs visi esam kopā vienā laivā. Tie, kas ir nonākuši slimnīcā ar Covid-19, jo ir pārliecība, ka nevajag vakcinēties, viņi atņem citiem iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus."

Višņakovs skaidro, ka bieži pat steidzamos gadījumos nespēj uzreiz sniegt palīdzību, jo nav darbinieku.

"Katrs, nonākot šeit, gulēs piecas stundas bez jebkādas palīdzības, jo man visi darbinieki strādā ar Covid-19 pacientiem. Kā to vēl pateikt? Nezinu."

To apliecina arī Neatliekamās palīdzības ārste, ģimenes ārste Inese Kamergrauze: "Man iestājas seši pacienti, bet tikai viens no viņiem vakcinēts. Tad vēlāk pēc vairākām stundām starp viņiem atklājas Covid-19 pozitīvais un pārējie satraucas, jo gulēja turpat netālu, to nezinot."

Višņakovs norāda, ka priecājas, ka vakcinācijas temps aug.

"Man vispār ir tāds iespaids, ka tā sauktie antivakseri nemaz nav daudz. Ziniet, drīzāk ir liela daļa tie, kas šaubās vai arī baidās kaut kādu iemeslu dēļ. Droši vien ir komunikācijas deficīts, jo nespējam pārliecināt, ka nav jābaidās."

Medicīnas māsa Lauma Sproga-Jankoviča skaidro, ka ir nogurusi skaidroties ar citiem par veselības nozarē notiekošo: "Es esmu nobloķējusi kontaktus ar savu bijušo vīru un ar viņa ģimeni, jo strīdēties par Covid-19... Ja es strādāju šeit un man ar putām uz lūpām stāsta, ka vīrusa nav. Ja kāds aiziet bojā, tas tas laikam ir vienīgais, kas spēj pārliecināt šos cilvēkus, kas ir pret vakcinēšanos."

Arī rezidente Olga Saļuka nezina, kā pārliecināt cilvēkus. "Es nezinu, goda vārds. Man neizdevās! Man raksta draugi, paziņas, jautā, vai tiešām visas slimnīcas ir pārpildītas. Es atbildu, ka jā, bet viņi tāpat netic. Saka - uztaisi bildes! Izglītības līmenis spēlē lomu, bet ziniet, ir tādi cilvēki arī ar augstāko izglītību, bet ar tādu sava veida maģisku domāšanu. Viņi arī vēzi grib ārstēt citādāk."

Tikmēr Neatliekamās palīdzības ārsts Andrejs Oļesiks norāda, ka Covid-19 pacienta stāvoklis nereti pasliktinās ļoti strauji:

"Tā bieži notiek, ka pacients šeit nonāk vēl tādā salīdzinoši stabilā stāvoklī, bet elpas trūkums attīstās. Pacientam pieaug intoksikācija, pieaug hipoksija (skābekļa bads), līdz ar to nepieciešama skābekļa deva. Pacients tiek pieslēgts pie ventilācijas aparāta."

Jau vēstīts, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 2932 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 26 Covid-19 pacientu nāvēm, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 2194 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 738 bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, vienpadsmit - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl pieci - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 206 Covid-19 pacienti, kas līdz šim ir lielākais Covid-19 stacionēto skaits diennaktī, bet 161 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1257 līdz 1277 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1123 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 154 - ar smagu slimības gaitu.