Piektdien Latvijā reģistrēti 2932 jauni Covid-19 gadījumi; 26 pacienti miruši

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 2194 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 738 bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, vienpadsmit - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl pieci - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 20 218 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 14,5%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 200 321 cilvēka, bet miruši 3018 ar šo slimību sasirgušie.

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju: 1605.9.

Ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 206 Covid-19 pacienti, kas līdz šim ir lielākais Covid-19 stacionēto skaits diennaktī, bet 161 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1257 līdz 1277 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

🏥 Aktuālā statistika par stacionāros esošo Covid-19 pacientu ārstēšanu. Kopā stacionāros ārstējas 1277 pacienti: 1123 ar vidēji smagu slimības gaitu; 154 ar smagu slimības gaitu. Jauni gadījumi - 206. Pēdējo 24H laikā izrakstītis 161 pacients. pic.twitter.com/qyfZvChJnb — NVD (@VMNVD) October 23, 2021

Iepriekš lielākais stacionēto Covid-19 pacientu kopskaits Latvijā tika izziņots 22.oktorbī, kad slimnīcās ārstējās 1257 pacienti, bet pirms tam - 13.janvārī, kad slimnīcās ārstējās 1224 cilvēki.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1123 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 154 - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 16 872 Covid-19 pacienti.