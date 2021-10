"Mums jau tādi gadījumi ir, cilvēki piesakās, atzīstās, nāk un nožēlo, un viss ir saprotams. Ir noteikta kārtība kriminālprocesā, kā var atbrīvot cilvēku no kiminālatbildības.

Šajā gadījumā tas ir pēc izmeklētāja ierosinājuma. Protams, tas arī ir prokuratūras jautājums, bet tie mehānismi ir, un mēs aicinām nākt un pieteikties.

Tā ir cilvēka labā griba, tas ir atbildību mīkstinošs apstāklis, tā ir iespēja tikt atbrīvotam no kriminālatbildības," sacīja Ruks.

Jau vēstīts, ka saistībā ar iespējamu fiktīvu vakcināciju pret Covid-19 Valsts policijas lietvedībā ir gandrīz 20 kriminālprocesi, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Ruks teica, ka policijas lietvedībā ir "tuvu pie diviem desmitiem" kriminālprocesu, turklāt teju katru dienu ierosināto lietu skaits mainās. Pirms vairākām dienām policijas izmeklēšanā bija 15 kriminālprocesi.

Patlaban vairāki desmiti Covid-19 sertifikātu ir anulēti, tomēr šajos kriminālprocesos ir daudz epizožu, klientu, un rūpalā iesaistītie darbojušies grupā.

Tāpat tiesas nopietni piegājušas šai problēmai un pēc policijas ierosinājuma vairākos gadījumos kā drošības līdzekli piemērojušas apcietinājumu.

Šonedēļ trīs dienu laikā pret Covid-19 pilnībā vakcinēto Latvijas iedzīvotāju skaits ir palielinājies par vienu procentpunktu - no 50% 18.oktobrī līdz 51% vakar, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 874 000 jeb ap 46,4% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 764 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 197 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 961 000 jeb aptuveni 51% no visiem valsts iedzīvotājiem.