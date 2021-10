Prognozējot, ka sūtījumu apjomi ārkārtējās situācijas laikā varētu palielināties no 35% līdz pat 50%, "Omniva" pieņēmusi lēmumu nodrošināt darba nepārtrauktību un maksimāli ātru sūtījumus piegādi visā Latvijas teritorijā. Īpaši, apzinoties situācijas nopietnību un sekas, ko attālākos reģionos var nozīmēt klātienes tirdzniecības ierobežošana, atstājot iedzīvotājiem iespēju vairākas preču grupas iegādāties tikai tiešsaistē.



“Mūsu primārais mērķis ir iespēju robežās tiešām atbalstīt Latvijas sabiedrību šajā sarežģītajā laikā. Mēs saprotam, ka nereti varam būt vienīgais pakalpojumu nodrošinātājs, kas var piegādāt šobrīd klātienes tirdzniecībā nepieejamās preces. Tādēļ esam sakārtojuši visus procesus tā, lai vismaz 90% sūtījumu Latvijas robežās tiktu piegādāti jau nākamajā dienā,” skaidro "Omniva" vadītāja Latvijā Beāte Krauze-Čebotare.

Jau kopš vasaras "Omniva" ir aktīvi strādājusi gan pie darbaspēka, gan sūtījumu izņemšanas vietu kapacitātes palielināšanas. Šobrīd, salīdzinot ar pērnā gada oktobri, darbinieku skaits ir palielināts par 34%, galvenokārt zvanu centrā, noliktavā un kurjeru amatos.



Līdztekus veikti arī prevencijas pasākumi, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku "Omniva" pakalpojumu pieejamību – tūlīt tiks uzsākts 92 jaunu pakomātu uzstādīšanas process, kas diemžēl ražotāja dēļ ir nedaudz aizkavējušies. Paralēli ir noslēgta vienošanās ar Narvesen par iespēju sūtījumus izņemt arī šajās tirdzniecības vietās visā Latvijā. Tādējādi līdz gada nogalei kopumā "Omniva" nodrošinās jau 300 pakomātus un 200 izņemšanas punktus Narvesen tirdzniecības vietās. Tātad – kopumā 500 vietās visā Latvijā.



“Tik strauju pāreju uz darba režīmu 24/7 varam šobrīd nodrošināt, jo esam izpildījuši mājasdarbu un gatavojušies šim jau laicīgi, prognozējot, ka rudens un ziemas mēnešos saslimstība ar Covid-19 visticamāk paaugstināsies. Tādēļ pašlaik mums atliek vien iedarbināt visus procesus, kā to esam paredzējuši,” stāsta B. Krauze-Čebotare. “Jāatzīmē, ka mēs no savas puses esam izdarījuši visu iespējamo, lai piegādes nekavētos, taču tik nopietnos apstākļos mums jālūdz arī mūsu klientu izpratne un atbalsts, aicinot ikvienu sūtījumu saņēmēju izprast situāciju un iespēju robežās izņemt savus sūtījumus pēc iespējas drīzāk, lai atbrīvotu pakomātus un mēs varētu pildīt savu darbu visaugstākajā līmenī.”



Pāreja uz darba laiku 24/7 nozīmē, ka "Omniva" Klientu atbalsta cents atbildēs uz tālruņa zvaniem un apkalpos iesūtītos iesniegumus 24 h diennaktī. Arī šķirošanas un noliktavas darbinieki veiks darbu visu diennakti, bet kurjeri sūtījumus uz pakomātiem nogādās biežāk nekā reizi diennaktī un darbu turpinās arī svētdienās.



No 1. novembra visi "Omniva" darbinieki, kuri strādās tiešā kontaktā ar uzņēmuma klientiem, piemēram, kurjeri darba pienākumus veiks tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 digitālo sertifikātu.



Tā kā esošo ierobežojumu laiku šobrīd ir grūti prognozēt, "Omniva" ir atvērusi vēl papildu vakances un aicina dīkstāvē esošo profesiju pārstāvjus ar sadarbspējīgu sertifikātu šajā laikā pieteikties labi atalgotam darbam kurjeru un šķirotāju amatos, veidojot abpusēji izdevīgu sadarbību.

