Pavļuts: personām, kurām noteikts pienākums vakcinēties, ir nepilns mēnesis

Viņš norādīja, ka Latvija vakar saņēmusi 80 000 "Johnson&Johnson" vakcīnu devu, bet pēc nedēļas paredzēts saņemt vēl ap 70 000.

Neskatoties uz faktu, ka arī šai vakcīnai ir rekomendēta balstvakcīna jeb otrā deva, sertifikāts pēc trim nedēļām ar vienu "Johnson&Johnson" arvien ir spēkā.

Tikmēr mikroblogošanas vietnē "Twitter" Pavļuts norāda, ka vienīgais ceļš ārā no krīzes ir vakcinācija. "Mūsu jaudas ļauj vakcinēt visus Latvijas iedzīvotājus sešu nedēļu laikā līdz 1.decembrim," raksta Pavļuts.

Stingrie lokdauna noteikumi 4 nedēļām pieņemti. Ceru, uz valstsvētkiem tie dos reālu atelpu slimnīcām. Tomēr vienīgais ceļš ārā no krīzes ir vakcinācija, vakcinācija un vēlreiz vakcinācija. Mūsu jaudas ļauj vakcinēt VISUS Latvijas iedzīvotājus 6 nedēļu laikā līdz 1.decembrim. — Daniels Pavluts (@pavluts) October 20, 2021

Savukārt uz jautājumu par to, vai personas, kurām ir nepieciešams veikt obligātu vakcināciju pret Covid-19 ar mērķi saglabāt savu darba vietu, spēs to paveikt laikā atbildēja arī Valsts kancelejas direktors un Operatīvās vadības grupas vadītājs Jānis Citskovskis. Viņš sacīja, ka, ja nepieciešamība noteikt pagarinājumu radīsies, to, izvērtējot individuālus gadījumus, varētu apsvērt.

Kā ziņots, visiem darbiniekiem publiskajā sektorā, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, līdz 15.novembrim ir jāiegūst vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Tāpat no trešdienas klātienē publiskā sektora darbinieki drīkst strādāt tikai ar Covid-19 testēšanas vai vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu.