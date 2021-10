Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Stacionāros esošo Covid-19 pacientu skaits palielinājies līdz 1134

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 166 Covid-19 pacienti, bet 110 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1114 līdz 1134, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.