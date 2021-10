Pārtikas produktu marķējuma mīti, kurus paši veidojam

Mēs katrs zinām, cik daudz un dažādu viena veida produktu ir lielveikalu plauktos. Daudziem no mums šajā plašajā piedāvājuma klāstā nākas apjukt un ir grūti saprast – ko tad man vislabāk izvēlēties? Pirmais, ko ieraugām, ir iepakojums un etiķete. Uzņēmumi cītīgi strādā, lai panāktu, ka tieši to produkti starp citiem izceltos – tiek piemeklētas īstās krāsas, izdomāti orģināli nosaukumi un pievienotas pievilcīgas frāzes. Galvenais jautājums ir, cik lielā mērā varam paļauties uz to, ka etiķete tiešām atspoguļo reālo produkta sastāvu un garantē reklamēto pozitīvo ietekmi? Eksperti apgalvo, ka etiķete pilnībā atspoguļo produkta sastāvu un enerģētisko vērtību, bet mūsdienu dinamiskajā laikā pircējiem bieži vien ir tendence paļauties tikai uz atsevišķām frāzēm, “fit”, “bez pievienota cukura”, “samazināts tauku daudzums”, aizmirstot, ka tik untā ir jāpēta produkta sastāvdaļu apraksts un kaloriju daudzums.