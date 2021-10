Pēc nedēļas Latvijai var nākties lūgt starptautisku palīdzību Covid-19 pacientu ārstēšanai

Viņa stāstīja, ka no 8810 kopējā gultu skaita šodien jau 1286 gultas ir atvēlētas Covid-19 pacientiem. Dreika skaidroja, ka stacionēto skaits dubultojas aptuveni ik pēc aptuveni 15 dienām, tādēļ sliktākā prognoze liecina, ka kritisko 1500 gultu slieksni, kas paredzēts Covid-19 pacientiem, sasniegs jau 23. oktobrī, labākā prognoze liecina, ka šīs gultas būs aizpildītas 27. oktobrī.

VM prognozē, ka jau pēc nedēļas, 26. oktobrī, nāksies pārtraukt plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu arī privātajās ārstniecības iestādēs, izņemot atsevišķus pakalpojumus.

No nākamās otrdienas Covid-19 pacientu aprūpē iesaistās visas tās ārstniecības iestādes, kas iepriekš nebija iesaistītas. Papildus pārprofilētas nodaļas Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā (PSKUS) un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS).

Tāpat tiek prognozēts, ka no nākamās otrdienas būs nepieciešama pacientu šķirošana visos veselības aprūpes līmeņos, sniedzot tikai neatliekamo palīdzību.

No nākamās nedēļas Covid-19 pacientu aprūpei tiks piesaistīti rezidenti, kā arī pieprasīta starptautiskā palīdzība, vēstīja Dreika.

Viņa prognozēja, ka 1. novembrī valstī Covid-19 pacientu ārstēšanai būs nepieciešamas 2200 gultas un primāri tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība un Covid-19 pacientu ārstēšana. Pacientus šķiros stacionārajās ārstniecības iestādēs. No 1. novembra Covid-19 pacientus ārstēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē Juglas ielā 20, PSKUS ātrijā, kā arī iesaistītas privātās ārstniecības iestādes. No 1. novembra tiks pārskatītas un noteiktas minimālās prasības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, sagatavots mobilizācijas pieprasījums, kā arī saņemtas iekārtas no starptautiskajām organizācijām.

No 10. novembra tiek plānots nodrošināt 3000 gultas, kas būs iespējams, pateicoties tam, ka tiks izvietotas moduļa tipa ēkas pie slimnīcām, atvērtas gultas sanatorijās, neizmantotās slimnīcu ēkās. Dreika norādīja, ka hospitāļa veidošana sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tiks apsvērta tikai galējā gadījumā. Līdz 10.novembrim tiks veikta arī cilvēkresursu un iekārtu mobilizācija, bet nepietiekamo resursu dēļ ne visiem pacientiem būs iespējams nodrošināt nepieciešamo veselības aprūpi ne tikai Covid-19, bet arī hroniskajiem un citiem pacientiem. No starptautiskajām organizācijām varētu saņemt cilvēkresursus, teltis. Dreika pieļāva, ka palielināsies mirstība gan Covid-19 slimnieku vidū, gan pacientu vidū ar hroniskām saslimšanām.

VM valsts sekretāre aktualizēja arī jautājumu par atbilstoša medicīniskā skābekļa pieejamības nodrošināšanas Covid-19 pacientu ārstēšanai. Plānots gultas izvērst atbilstoši pieejamai infrastruktūrai un loģistikas iespējām. VM koordinēs un prioritizēs skābekļa piegādes ar "Linde Gas" un "Elmemesser".

Dreika skaidroja, ka, lai piesaistītu cilvēkresursus, aptaujātas Ārstniecības personu un Ārstniecības atbalsta personu reģistrā iekļautās personas par brīvprātīgu iesaistīšanos Covid-19 pacientu ārstēšanā, sadarbībā ar Veselības inspekciju, Nodarbinātības valsts aģentūru, asociācijām. VM plāno veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, lai Covid-19 pacientu ārstēšanā piesaistītu medicīnas studentus, tajā skaitā rezidentus un citas specialitātes ārstniecības personas.

Jau ziņots, ka pagājušās nedēļas laikā, no 11. oktobra līdz 17. oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 48,8%, informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Pēc SPKC paustā, Latvija ir pirmajā vietā pasaulē pēc saslimstības ar Covid-19 tempa. Arī 18. oktobra pētniecības un datu apstrādes kompānijas "Our World in Data" apkopotā informācija apliecina, ka Latvijā šobrīd ir pasaulē augstākais vidēji dienā atklāto Covid-19 gadījumu skaits septiņu dienu periodā.

Vienlaikus aizvadītās nedēļas laikā uz pusi (56%) pieaudzis arī stacionāros ievietoto pacientu skaits, kamēr straujš pieaugums 62,8% apmērā arī noticis stacionēto pacientu ar smagu slimības gaitu gadījumā.

No visiem veiktajiem testiem 32% (40 781 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 68% (85 768 testi) - ar pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 15% (2121 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 85% (12 219 inficētie) pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 65% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 18 078 testi, kamēr nedēļu iepriekš - 16 176, un atklāti vidēji 2049 jauni gadījumi, kas ir par 673 vairāk nekā nedēļu iepriekš.