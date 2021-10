Turpinoties pašreizējām tendencēm, novembra sākumā stacionāros varētu būt vairāk nekā 2000 Covid-19 pacientu

Pēc viņa sacītā, pacientu skaits stacionāros dubultojies ik pēc 16 dienām. Vienlaikus, pie esošās tendences, mēneša beigās prognozējami 275 Covid-19 pacientu stacionēšanas gadījumi dienā.

Arī jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits dubultojies 14 dienu laikā. Pēc Pavļuta paustā, šādai tendencei saglabājoties, 31. oktobrī prognozējami 4000 jaunatklātu Covid-19 gadījumu dienā.

Šobrīd augstākā saslimstība ar Covid-19 ir Rēzeknē, Daugavpilī un Salaspils novadā. Ceturtā augstākā saslimstība ar Covid-19 šobrīd ir Kuldīgas novadā, savukārt piektā - Līvānu novadā.

Raksturojot galvenās tendences, Pavļuts sacīja, ka "faktiski katrs piektais no cilvēkiem, kam šobrīd ir elpceļu saslimšanas simptomi, ir inficēts".

Jau ziņots, ka aizvadītās nedēļas laikā, no 11. oktobra līdz 17.oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 48,8%, informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Pēc SPKC paustā, Latvija ir pirmajā vietā pasaulē pēc saslimstības ar Covid-19 tempa. Arī 18. oktobra pētniecības un datu apstrādes kompānijas "Our World in Data" apkopotā informācija apliecina, ka Latvijā šobrīd ir pasaulē augstākais vidēji dienā atklāto Covid-19 gadījumu skaits septiņu dienu periodā.

Vienlaikus aizvadītās nedēļas laikā uz pusi (56%) pieaudzis arī stacionāros ievietoto pacientu skaits, kamēr straujš pieaugums 62,8% apmērā arī noticis stacionēto pacientu ar smagu slimības gaitu gadījumā.

No visiem veiktajiem testiem 32% (40 781 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 68% (85 768 testi) - ar pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 15% (2121 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 85% (12 219 inficētie) pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 65% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 18 078 testi, kamēr nedēļu iepriekš - 16 176, un atklāti vidēji 2049 jauni gadījumi, kas ir par 673 vairāk nekā nedēļu iepriekš.