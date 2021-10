Liepājas tramvaja vadītāja, kurai reisa laikā kļuva slikti, saka paldies savam sargeņģelim

Daina viņu sauc par savu sargeņģeli un saka lielu paldies. “Nespēju vārdiem izteikt lielo pateicību, ka, skatoties uz situāciju, bijāt vienīgā, kas pievērsa uzmanību man un saprata cilvēcīgi, ka vadītājam notikusi nelaime, un steidzāties palīgā, nezinu un pat iedomāties baidos, kā būtu beidzies šis atgadījums, ja nebūtu Jūs, mīļo Cilvēk!” "Facebook" ierakstījusi izglābtā vadītāja, kura tagad atlabst.

Tramvajs bija apstājies

“Man todien, 5. oktobrī, pulksten 10 no rīta bija autobuss uz Rīgu no Liepājas. Vēlu izgāju no mājām, kavējos, nolēmu braukt uz autoostu ar tramvaju. Iekāpu – nekustas uz priekšu. Skatos – zaļais luksofors deg, varētu braukt, es kļūstu nervoza, negribu nokavēt savu reisu,” sarunā ar "Kas Jauns Avīzi" atceras Munise.

Viņa redzējusi, ka vadītāja kabīnes durvis ir atstātas vaļā, nodomājusi, ka varbūt notikusi avārija un tāpēc tramvajs nekustas. “Piegāju pie vadītājas un vaicāju, kas noticis, kāpēc nekustamies uz priekšu? Viņa atbildēja, ka pašai kļuvis slikti. Es prasīju, kādas sūdzības, jo pēc profesijas esmu medicīnas māsa. It kā nekas akūts nebija, taču arī nebija labi. Atnāca aizvietotājs, bet sasirgusī vadītāja palika kabīnē, un es kopā ar viņu – jāsaprot, vai viss būs labi,” turpina Munise.

Uzturēja pie samaņas

Tikmēr kāda pasažiere pat sākusi lamāties – ko slima lien uz līnijas… Tramvaja vadību pārņēma aizvietotājs, medmāsa palika kabīnē, un labi, ka tā – Dainai kļuva aizvien sliktāk, bija elpas trūkums un ķermeni rāva krampji.

Munise saprata, ka jākāpj ārā, sirdzēja jānogulda uz zemes un jāizsauc neatliekamā palīdzība. “Visu ko darīju, lai būtu vieglāk elpot, centos mazināt krampjus un apsedzu viņu,” stāsta Munise. Tad ieradās mediķi un aizveda Dainu uz Liepājas reģionālo slimnīcu.

Nepaies garām – atnākusi uz fotografēšanos, Munise ieraudzīja, ka pieturā cilvēkam nav labi. Uzacs pārsista, pēc visa spriežot, ne jau skaidrā, bet nelaime ir nelaime, un bēdubrālis uzticēts kārtībnieku aprūpei. (Foto: Ģirts Gertsons)

Dot vēl vairāk, nekā prasa

Jaunā sieviete arī atklāj, ka šis nav viņas dzīvē pirmais gadījums, kad nācies sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušam cilvēkam. Pirmais bijis šopavasar. Munise mīt daudzdzīvokļu namā, devusies pie kaimiņienes uz piekto stāvu, bet ceļā uz grīdas gulējis vīrietis stipri gados. Bijis vēl pie samaņas, bet medmāsa sapratusi, ka viņam ir problēmas ar sirdi, veikusi sirds masāžu, sniegusi citu pirmo palīdzību.

Saistītās ziņas Kur ir palikusi cilvēcība? Liepājā tramvaja vadītājai paliek slikti, bet viņu sāk lamāt Ģimenes stāsts kā turku seriālā: liepājniece Jana astoņu mēnešu vecumā kļuva par bāreni, bet tagad, iespējams, atradusi savu tēvu Palīdzības vietā vēl lielāks izmisums: vēloties atbrīvoties no kredītiem, liepājnieks Imants iekrīt daudz lielākos parādos

Ikdienā Munise strādā Justīnes Rudzītes ģimenes ārstes praksē Liepājā. “Kādreiz gribēju apgūt bioloģiju, mani interesēja anatomija, šūnu kopums ķermenī un fizioloģija,” teic medmāsa.

“Daudzi vaicā, kāpēc neapguvu ārsta palīga vai ārsta specialitāti. Man vairāk patīk cilvēku apčubināšana. Ārsts izmeklē un nosaka diagnozi, bet aprūpi veic medicīnas māsa. Man patīk, ka ir iespēja no sevis dot vairāk, nekā pienākums prasa. Un man ir ko dot,” pārliecināti saka Munise.