Šodien izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 notiks septiņās vietās

Izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19 notiek, lai nodrošinātu vakcinācijas pakalpojumu pēc iespējas tuvāk cilvēku ikdienas gaitām. Izbraukuma vakcinācija rudens periodā tiek realizēta galvenokārt apdzīvotās vietās, kurās ir zemi vakcinācijas pret Covid-19 aptveres rādītāji un iedzīvotājiem jāmēro pietiekami liels attālums līdz ģimenes ārsta praksei vai vakcinācijas punktiem.

Izbraukuma vakcinācija notiek bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistās pašvaldības un vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji. Izbraukuma vakcinācijā tiks vakcinēts ar "Pfizer"/"BioNTech" un "Johnson&Johnson" vakcīnām.

Šodien no plkst. 11 līdz 16 vakcinācija notiks Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, no plkst.10 līdz 13 Balvu novada Žīguru pagasta Viļakas ielā 25a, bet no plkst.9 līdz 16 - Olaines Sporta nama telpās. Smiltenes Sporta skolā poti varēs saņemt no plkst.9 līdz 16, bet Iecavas kultūras namā - no plkst.9 līdz 15.

Līvānu novadā vakcinācija notiks divās vietās - no plkst.9 līdz 11 Sutru pagasta pārvaldē, bet no plkst.12 līdz 15 Rudzātu pagasta pārvaldē.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, potēšanas pase. Vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.

Pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama likumiskā pārstāvja klātbūtne. Likumiskajam pārstāvim jāņem līdzi pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu.