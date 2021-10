Visu punktu kopējā kapacitāte būs līdz 900 vakcinācijas epizodēm dienā.

Trīs vakcīnbusi katrā no apstāšanās vietām būs trīs līdz četras stundas. Izbraukuma vakcinācijas punkti sāks darbu 7.00 un 8:00 no rīta (atkarībā no konkrētas dienas) un noslēgs 20.00 vakarā. Kopumā plānotas vairāk nekā 40 dažādas pieturvietas.

Pilns nedēļas maršruts pieejams tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv/lv/rigas-apkaimes vai zvanot uz tālruņa numuru 8989. Tāpat informācija būs izvietota daudzstāvu namu liftos un sadarbībā ar "Rīgas namu pārvaldnieku", arī tā apsaimniekoto namu kāpņutelpās, tīmekļa vietnē riga.lv un citviet.

Piektdien, 15. oktobrī, izbraukuma vakcinācija noritēs:

no pl. 7.00 līdz 11.00 stāvvietā pie "Lidl" S.Eizenšteina ielā 81,

no pl. 11.00 līdz 15.00 stāvvietā pie "Maxima",A.Saharova ielā 20A.

no pl. 16.00 līdz pl. 20.00 Berģos stāvvietā pie "Depo" Rīgas-Siguldas šosejā 6

"Tagad vakcinācija pret Covid-19 Rīgā būs vēl tuvāk cilvēkam. Speciāli aprīkoto izbraukuma vakcinācijas autobusu pieturvietas atradīsies lokācijās, kas ir pa ceļam, pieejamas un kur ir iedzīvotāju dabiskā plūsma. Piemēram, pie māju masīviem, veikaliem, pie tirgus, pie pasta nodaļas, teātra, Brīvības pieminekļa un citviet. Tas padarīs vakcināciju vēl pieejamāku arī tiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības," teica Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

