Dailes teātris vēršas pie skatītājiem par turpmāko kārtību plānotajām izrādēm

Ņemot vērā, ka Dailes teātrī zāle ir pietiekami liela, un ir iespēja sēdvietas blakus nodalīt ar starpsienu, skatītājiem, kuri iegādājušies biļetes no 1. līdz 12. rindai (to ieskaitot), vietas netiks mainītas, bet mainīsies rindu izvietojums zālē, attiecīgi rindām atvirzoties tālāk no skatuves. Pēc šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, starp skatītāju rindām viena rinda ir jāatstāj brīva.