"airBaltic" šobrīd nodarbina 1366 cilvēkus, tostarp 200 pilotus un 342 apkalpes locekļus. (Foto: Publicitātes)

"airBaltic" visiem darbiniekiem pieprasīs vakcinēšanos pret Covid-19

Latvijas lidsabiedrība airBaltic paziņo, ka nosaka obligātu prasību no 2021. gada 15. novembra visiem darbiniekiem būt pilnībā vakcinētiem pret Covid-19. Vakcinācijas aptverei palielinoties visā pasaulē, lidsabiedrība uzskata to par ātrāko veidu, lai izkļūtu no pandēmijas.