Tagad Baltijas valstī Latvijā, kurā ir 1,9 miljonu iedzīvotāju, katru dienu tiek inficēti vairāk nekā 1000 cilvēku, kas ir augstākais ik dienu reģistrētais skaits šogad pandēmijas kulminācijas laikā, raksta Lietuvas prese. Maskas Latvijā tagad ir obligātas visās sabiedriskajās ēkās, un visiem cilvēkiem, kas strādā valsts iestādēs, ir jāvakcinējas vēlākais līdz 15. novembrim, jauno kārtību mūsu valstī apraksta kaimiņvalsts mediji.

"Nevakcinēti cilvēki netiks ielaisti lielveikalos, un nedēļas nogalēs drīkstēs darboties tikai pirmās nepieciešamības preču veikali. Visi Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pēc iespējas strādāt no mājām," noteikumus apkopo Lietuvas portāls Delfi.lt. Tiek arī atgādināts - iepriekš Latvijas lielveikalu pārstāvji mudināja valdību nesekot Lietuvas piemēram, kur cilvēki nevar apmeklēt lielveikalus bez Covid-19 sertifikāta. Latvijas Nekustamo īpašumu attīstītāju alianse norādīja, ka šāds ierobežojums Lietuvā izraisījis plašu sabiedrības neapmierinātību, traucējis pārtikas pieejamību un kļuvis par nopietnu draudu biznesam. Pēc lielveikalu pārstāvju domām, pārtikai, zālēm un citām nepieciešamām lietām jābūt pieejamām visos veikalos, arī lielveikalos, visiem cilvēkiem vienādi - neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav vakcinēti.

Latvijas slimnīcas jau ir pārpildītas ar Covid-19 pacientiem. “Mums jāatsakās pieņemt citus pacientus, kuru slimība nav dzīvībai bīstama. Ātrās palīdzības brigādes pat nespēj reaģēt uz visiem izsaukumiem," citēts jaunā ārsta nefrologa Kārļa Rāceņa teiktais preses konferencē. Situācija Latvijā ir nokaitēta tik tālu, ka valdības padomdevēju zinātnieku grupa pirmdien paziņoja, ka aptur sadarbību ar valdību, jo tās ieteikumi, kā izvairīties no pašreizējā ceturtā Covid-19 viļņa, vasarā netika ņemti vērā. "Valdībai ir jābūt vajadzībai pēc zinātniskas ekspertīzes, taču mūsu pašreizējā pieredze rāda, ka no Ministru kabineta puses šādas vajadzības vispār nav," Lietuvas mediji citē Latvijas pētnieku grupas paziņojumu.

Pusei Latvijas iedzīvotāju - tiem, kuri jau ir vakcinēti - maz kas ir mainījies. Taču nevakcinētie ir saskārušies ar pirmajām reālajām problēmām: viņi vairs nevar tikt pie ārsta bez Covid-19 sertifikāta, darba devēji sāka pieprasīt, lai darbinieki nekavējoties vakcinējas, un lielveikali ātri vien nošķīruši "sarkano" un "zaļo" zonu. Drīzumā notiks arī sabiedriskā transporta pabalstu atcelšana nevakcinētām personām, atsaucoties uz aģentūru ELTA, raksta Lietuvas portāls Delfi.lt, uzsverot, ka Ministru kabinetam ir izdevies sasniegt savu mērķi: nevakcinēto Latvijas iedzīvotāju dzīve ir kļuvusi daudz grūtāka.

Tomēr gan vakcinētie, gan nevakcinētie latvieši pirmdien nonākuši “pelēkajā zonā”, jo nav līdz galam skaidrs, kā jaunie ierobežojumi tiks piemēroti praksē. Sūdzības un jautājumi pārpludina sociālos tīklus: cilvēkiem nav skaidrs, kas ir atļauts un kas ir aizliegts, kur var ātri vakcinēties. Arī ātri tikt pie Covid-19 testa nav tik vienkārši: laboratorijās ir izveidojušās rindas.

Pagājušajā nedēļas nogalē iedzīvotāju vēlme vakcinēties ir ievērojami pieaugusi, tomēr dažos lielveikalos vakcinācijas vietas ir slēgtas. Dažas veselības aprūpes iestādes jau atsakās pieņemt personas bez Covid-19 sertifikāta vai negatīva testa, savukārt citi pieņem visus līdz šim un gaida Veselības ministrijas norādījumus.

Kas notiks tālāk, nav skaidrs, par haotisko situāciju Latvijā raksta Lietuvas portāls. Pagaidām cilvēkiem neesot arī skaidrs, kam un kad nepieciešams vakcinēties, lai nezaudētu darbu. Tikai pirmdien Labklājības ministrija izdeva norādījumus par to, kad pēc darba devēja pieprasījuma darbiniekam ir jāvakcinējas ar pirmo vakcīnas devu. Turklāt, saskaņā ar neoficiālu informāciju, daži darba devēji jau ir sākuši no darbiniekiem pieprasīt Covid-19 sertifikātu. No 18. oktobra sabiedriskā transporta atlaides attieksies tikai uz vakcinētiem un Covid-19 pārslimojušiem pasažieriem, paziņojusi Satiksmes ministrija, taču "Rīgas satiksme" joprojām meklē risinājumu, kā atšķirt vakcinētos un nevakcinētos, pamatojoties uz elektronisko biļešu sistēmu, jo pašlaik visi pensionāri Rīgas sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas.

Pat Rīgas zooloģiskajā dārzu varēs apmeklēt tikai vakcinētie vai Covid-19 pārslimojušie cilvēki, un staigāt pa tā teritoriju atļauts tikai ar sejas maskām, savukārt bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, tiks ielaisti vien ar negatīvu skolas testu, kārtību vienā no galvenajiem Rīgas tūrisma objektiem raksturo Lietuvas portāls.