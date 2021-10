Kazahs, kurš dzimteni nekad īsti nav redzējis – iepazīstam Brieža pretinieku Mannu, kuram ir tiešām spoža statistika

Plašākam boksa līdzjutēju lokam mūspusē Manna vārds līdz septembrim diez vai kaut ko izteica, taču tagad tieši šis pretinieks būs tas, kuru Briedim vajadzēs uzvarēt, lai nosargātu IBF pasaules čempiona jostu.

Kad vaicāju vairākiem boksa speciālistiem kaut ko par Mannu, tad ierastā atbilde bija – labākais viņa karjerā ir statistika. Profesionālajā boksā Manns aizvadījis 18 cīņas, kurās izcīnījis 17 uzvaras, deviņas no tām ar nokautu. Tomēr Manna bilancē nav cīņu pret pazīstamiem bokseriem. Viņam gandrīz divu gadu garumā no 2017. līdz 2019. gadam piederēja WBO starpkontinentālais čempiona tituls. Pirms diviem gadiem Mannam radās pirmā iespēja cīnīties par IBF pasaules čempiona titulu. Toreizējais pretinieks, dienvidafrikānis Kevins Lerena, tad arī ir viņa līdz šim nopietnākais pretinieks. Manns to cīņu zaudēja ar nokautu. “Bokss nav futbols, kur tevi nomaina, kad neiet labi. Man tajā dienā nekas neizdevās, Lerena cīņas dienā bija labāks par mani. Tādēļ to zaudējumu ir grūti sagremot, taču tā ir daļa no sporta,” intervijā vācu medijiem Manns atcerējies to cīņu. Tagad viņam būs vēl viena iespēja, taču arī šoreiz viņš nebūs favorīts.

Briedis par Mannu izteicies kā par Kazahstānas boksa skola pārstāvi un izcēlis viņa tehniku. Tā gan ir tikai daļēja patiesība. Manns 1990. gada oktobrī ir dzimis Kazahstānas rietumdaļas pilsētā Aktjubinskā (tagad Aktebe), taču tūdaļ pēc PSRS sabrukuma viņa ģimene pārcēlās uz Vāciju. Arturam tobrīd bija tikai divi gadi un lai gan viņš Kazahstānu uzskata par savu dzimteni, tajā viņš ne reizi vairs nav bijis.

Manns ir uzaudzis Vācijas pilsētā Hanoverē, tur viņu mamma aizveda uz pirmo kikboksa treniņu, bet klasiskajam boksam Arturs pievērsās tikai 18 gadu vecumā. Kādā intervijā Manns izteicies, ka par tik vēlu pievēršanos boksam ir priecīgs, jo pretējā gadījumā nebūtu iespēja pilnvērtīgi izbaudīt bērnību un dzīvi ģimenē. Tā Mannam ir ļoti svarīga - gan vecmāmiņa un vecāki, gan nu jau deviņus gadus par sievu apņemtā Viktorija. Viņu ģimenē aug piecus gadus vecs dēls Artjoms. Manns esot perfekcionists, kura labākie draugi ikdienā esot putekļu sūcējs un trauku mazgājamā mašīna. “Cīnīšos sevis un savu uzskatu, nevis jostu vai naudas dēļ. Cīnīšos, lai sev un savam piecus gadus vecajam dēlam pierādītu, ka varu sasniegt jebko,” pirms gaidāmās cīņas sacījis Manns, liekot noprast, ka viņa lielākie motivatori ir meklējami tieši ģimenes lokā.

Boksa pasaulē Manna uzvārdu papildina arī iesauka “Zibensvīrs” (“Thunderman”), pie kuras viņš ticis pēc savas pirmās uzvaras profesionāļos, kad uzvarējušo bokseri tā nosaucis viens no viņa treneriem. Par Manna boksera kvalitātēm ir diezgan skopa informācija. Hanoverē viņš nonācis pie trenera Vitālija Buta, ar kuru joprojām ir kopā. Lielāko daļu savu cīņu aizvadījis Vācijā. Neraugoties uz lielo uzvaru skaitu, tiek lēsts, ka Manns tomēr ir vairāk nogaidošs bokseris. Boksa treneris Elvis Mihaiļenko uzsver, ka Mannam patīk boksēt piesardzīgā manierē, bet cīņā pret Briedi tas neko labu nesola. Tieši šādu cīņu pieredze tiek uzskatīta par Manna vājāko punktu.

“Visi bokseri, kuriem ir gandrīz 100 kilogramu svars, ir spēks, kurš ar vienu sitienu var uzveikt savu pretinieku,” Manna trenera teiktais gan atgādina, ka boksā un īpaši kruizeru svara kategorijā visu patiešām var izšķirt viens sitiens. “Ticu, ka Arturam tas ir pa spēkam. Un 16. oktobrī būs jauns pasaules čempions,” treneris Buts norādījis, ka arī Briedis ir tikai cilvēks.

Nekā pārsteidzoša šādos izteikumos nav, jo lielāka intriga ļautu pārdot lielāku skaitu ieejas biļešu, no kuru tirdzniecības kāda daļa tiks pieplusota abu bokseru honorāriem . Tiesa, pandēmijas dēļ ieviesto ierobežojumu dēļ šīs ieceres pašlaik izskatās stipri iedragātas. Arī IBF organizācija pirms titulcīņas centusies radīt lielāku intrigu, Mannu no 11. vietas rangā paceļot uz sesto, lai gan vācietis pēdējā laikā nav aizvadījis nevienu cīņu. Dažādi boksa rangi gan nav diez ko objektīva padarīšana. Vistuvāk patiesībai varētu būt boxrec.com rangs, taču Mairi Briedi tajā nemaz neatradīsiet, jo no tā tiek izņemti sportisti, kuri pēdējā gada laikā nav aizvadījuši nevienu cīņu.

Arī Briedis pirms gaidāmās cīņas centies uzturēt intrigu, ka šis būs īsts bokss, nevis šovs. Lielākoties precīzajiem bukmeikeriem gan ir citas domas. Viņu vērtējumā Briedis ir pārliecinošs cīņas favorīts, koeficienti uz viņa uzvaru ir tikai 1,02 jeb faktiski bez nekādas vērtības. Vienīgā intriga atstāta par to, vai Briedis šo cīņu uzvarēs pirmajos piecos raundos vai tomēr Manns izturēs ilgāk. Šai cīņai jākļūst tikai par starpposmu Brieža ceļā pēc kaut kā lielāka, kas būtu vai nu cīņa kruizeros pret britu Lorensu Okoliju vai sen solītā pāreju smagsvaru kategorijā.