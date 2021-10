Sirdi plosoša traģēdija ārstes ģimenē - pati no Covid-19 izveseļojas, bet abi dēli mirst

Mediķi ar biežo Covid pacientu nāvi nav samierinājušies, bet ir pieraduši. Taču divi cilvēki no šīs statistikas – kādas ģimenes traģēdija – saviļņojusi ārstus abās lielākajās Latvijas slimnīcās. Ar dažu dienu starpību Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā no Covid-19 miruši divi brāļi. Viņi bija talantīgi programmētāji, bet vakcinējušies nebija, jo uzskatīja, ka darbs pie datora sargā no inficēšanās ar vīrusu, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".