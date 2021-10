Ko ārkārtējās situācijas laikā drīkstēs bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas?

Ko vēl drīkstēs bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas:

pulcēties privātos pasākumos un aizsargātas miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmēs (sapulcēs, gājienos un piketos), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi: iekštelpās pulcējas ne vairāk kā 10 personas; ārtelpās pulcējas ne vairāk kā 20 personas;

saņemt pakalpojumus, kultūras pakalpojumus individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros klātienē, izņemot pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, ja pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojuma sniegšanas telpā neatrodas citas personas;

saņemt pakalpojumus (izņemot izklaides, atrakciju un kultūras pakalpojumus, tirdzniecības izstādes un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus) brīvā dabā klātienē un piedalīties pasākumos, kuros apmeklētāji atrodas vieglajā transportlīdzeklī vai individuālajā peldlīdzeklī, ja pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizēšanā iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē ar apmeklētājiem, ir sadarbspējīgs sertifikāts;

piedalīties reliģiskās darbības norisēs iekštelpās un ārtelpās, ja vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m 2 no publiski pieejamo telpu platības un tiek lietota sejas maska;

saņemt saimnieciskos pakalpojumus pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, ja vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m 2 no publiski pieejamo iekštelpu platības un tiek lietota sejas maska;

Jau ziņots, ka ārkārtējās situācijas laikā personas bez Covid-19 sertifikāta, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu, varēs apmeklēt tikai noteiktas kategorijas veikalus - pārtikas veikalus, kur 70% no sortimenta veido pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barības un preses izdevumi, aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas, optikas veikalus, dzīvnieku barības veikalus, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikalus, kur 70% no sortimenta ir higiēnas preces, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas, kā arī degvielas uzpildes stacijas.

Šajās vietās pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē varēs sniegt, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tiek noteikts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Savukārt iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju un, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Pieņemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.