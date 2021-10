Skaudrā pašnāvību statistika Latvijā: katru dienu no dzīves mēģina aiziet vidēji 16 cilvēki

Ar depresiju Latvijā varētu sirgt apmēram 120 000 cilvēku, taču tikai 5000 no viņiem saņem atbilstošu ārstēšanu. Psihologi vērš uzmanību, ka tieši nepamanīta vai savlaicīgi neārstēta depresija 80% gadījumu ir iemesls pašnāvībai. Dati ir skaudri - pērn dzīvību sev atņemuši 298 cilvēki, bet mēģinājuši to izdarīt vēl ap 6000 cilvēku. Tas nozīmē, ka labprātīgi šķirties no dzīves Latvijā katru dienu mēģina 16-17 cilvēku, vēsta TV3 Ziņas.