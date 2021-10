Covid-19 Latvijas novados: kur reģistrēti piektdien atklātie inficēšanās gadījumi

Rīgā aizvadītajā diennaktī konstatēti 444 jauni inficētie, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 4716 cilvēki.

Tikmēr Daugavpilī vakar atklāti 110 jauni gadījumi, savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits pašlaik ir 942 cilvēki. Cēsu novadā no jauna atklāti 64 gadījumi, bet 14 dienu rādītājs sasniedzis 434.

Rēzeknē vakar atklāts 61 jauns gadījums, Jēkabpils novadā - 58, Madonas novadā - 57, Valmieras novadā - 54, Ogres novadā - 53, bet Liepājā - 52. Citās pašvaldībās reģistrēts mazāk par 50 jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 4716, Daugavpilī - 942, Valmieras novadā - 604, Jēkabpils novadā - 568, Rēzeknē - 463, Ogres novadā - 457, Liepājā - 451, Cēsu novadā - 434 un Jelgavā - 408. Pārējos novados saslimstības līmenis pēdējās 14 dienās ir zemāks par 400 inficētajiem. Viszemākā saslimstība pēdējo divu nedēļu laikā ir Varakļānu novadā, kur reģistrēts tikai 1 līdz 5 inficētie.

Aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 829,2 gadījums.

Šobrīd 20 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp sešās tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir Rēzeknē, Ādažu, Jēkabpils, Balvu, Kuldīgas, Salaspils, Rēzeknes, Valmieras novados, kā arī Daugavpilī.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 462 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 313 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 258 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1669 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par septiņu Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina SPKC apkopotie dati.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs - dienas laikā tas palielinājies no 784,1 līdz 829,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

No visiem ceturtdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1307 saslimušie jeb 78,3% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 362 bija vakcinējušies.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 17 851 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 9,3%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 169 917 cilvēkam, bet miruši 2794 ar šo slimību sasirgušie.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 15 698 personas, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.