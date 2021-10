No rītdienas atsevišķas iedzīvotāju grupas varēs saņemt trešo Covid-19 vakcīnas devu

Balstvakcinācija tiks piedāvāta cilvēkiem vecuma grupā no 65 gadiem, pansionātu un sociālajos aprūpes centru klientiem, kā arī veselības aprūpes darbiniekiem, kuri ikdienā ir ilgstošā saskarsmē ar Covid-19 pacienti.

Trešā vakcīnas deva tiks piedāvāta ar "AstraZeneca" un "Pfizer-BioNTech" potētajiem cilvēkiem. Pētījumi par papildus devu "Moderna" un "Janssen" vakcīnām vēl turpinās.

Vakcinācija ar papildus devu tiek rekomendēta, ja kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas pagājuši vismaz seši mēneši.

Jānorāda, ka šobrīd trešo vakcīnas devu jau var saņemt cilvēki ar novājinātu imunitāti.

Pieteikties balstvakcinācijai iespējams, zvanot uz tālruni 8989, pierakstoties pie sava ģimenes ārsta vai zvanot uz ārstniecības iestādēm.

Sociālajos aprūpes centros reizē ar trešās devas ievadīšanu pacientiem tiks nodrošināta arī vakcinācija pret gripu.

No nākamās nedēļas būs iespējama arī mājas vakcinācija pret Covid-19 cilvēkiem virs 70 gadiem. Par to sīkāku informāciju Pavļuts solīja publicēt rīt. Šobrīd tas tiek piedāvāts cilvēkiem no 80 gadiem.