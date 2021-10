Rēvalds: mediķi tāpat slimo, bet vairs nemirst no Covid-19

"Mūsu darbinieki slimo tāpat kā visi pārējie, viņiem mājās ir bērni, tāpat dažādas situācijas, bet labā ziņa ir tā, ka medicīnas personāls ir sasniedzis diezgan labu vakcinācijas aptveri. Mediķi vairs nemirst no Covid-19 kā tas bija vēl gadu iepriekš. Mēs redzam, ka viņi arī vieglāk slimo. Ir tādi gadījumi, kad vakcinētie saslimst, bet saslimstība parasti ir vieglā formā. Viss pārējais, protams, liecina, ka būs grūtības. Pacienti cietīs pakalpojumu pieejamības trūkuma dēļ," viesojoties Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā", norādīja "Veselības centra 4" vadītājs Māris Rēvalds.

Viņš norādīja, ka "Veselības centrā 4" vakcinēti 93% darbinieku. "Mēs zinām, kuri ir tie medicīnas profesionāļi, kuri to vēl nav izdarījuši kaut kādu iemeslu dēļ. Mums ir cerība, ka apmēram puse no viņiem vēl vakcinēsies, bet diemžēl izskatās, ka būs arī tādi, kas to nedarīs. Kas ar viņiem notiks tālāk, ir grūti iedomāties."

Rēvalds arī norādīja, ka iestādē iepriekš bijuši arī aktīvi vakcinācijas pretinieki, kuri vairs iestādē nestrādājot.

Runājot par to, ka Covid-19 izplatības dēļ veselības nozarē plāno samazināt plānveida stacionāro pakalpojumu pieejamību, viņš norāda, ka jau pērn "Veselības centrs 4" nodrošinājis diagnostiku. "Mēs darīsim to pašu, ko pagājušajā gadā. Kad Covid-19 izplatības dēļ bija daļēji paralizēti slimnīcu pakalpojumi, mēs mēģinājām to kompensēt. Protams, mēs to varam tikai daļēji, jo nevaram veikt sarežģītas operācijas, bet mēs varam veikt diagnostiku, ko mēs darījām iepriekš, un, visticamāk, darīsim arī tagad."

Aizvadītās nedēļas laikā atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 62,2 %, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Turpinās pieaugums arī stacionāros ievietotajiem pacientiem, sasniedzot pieaugumu par 35%, tāpat vērojams arī smago pacientu pieaugums - par 27%.

Valsts operatīvā medicīniskā komisija (VOMK) 1. oktobrī veselības nozarē izsludināja paaugstinātas gatavības stāvokli, informēja Veselības ministrija (VM).

Paaugstināts gatavības stāvoklis nozīmē, ka nozarē pieejamie personāla, materiāltehniskie vai citi iesaistāmie resursi ir nepietiekami, lai, turpinot slimnīcu darbu ikdienas režīmā, nodrošinātu visu nepieciešamo reaģēšanas pasākumu veikšanu.

Līdz ar to slimnīcām prioritāri ārstniecība jānodrošina neatliekamajiem, akūtajiem un Covid-19 pacientiem.