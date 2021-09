Liepājā šobrīd tiek nodarbināti 1082 izglītības nozarē strādājošie, no kuriem derīgs Covid-19 sertifikāts ir 888 cilvēkiem jeb 82%. Pārējie par vakcināciju vēl domā vai arī jau ir izlēmuši, ka nepotēsies.

Pirmskolas izglītības iestādē (PII) "Mazulītis", kur, šoruden atverot četras jaunas grupiņas, jau saskārās ar pedagogu trūkumu, tagad zināms, ka ir darbinieki, kuri darbu drīz pametīs.

"Iestādi, iespējams, nāksies atstāt līdz trīs pedagogiem. Viens pedagogs jau pateica, ka nevakcinēsies, bet pārējie divi vēl nevar izlemt," LTV skaidro PII "Mazulītis" vadītāja Ilona Korjagina.

Tikmēr Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre- Lathere norāda, ka tie, kas gribējuši vakcinēties, to jau izdarījuši. "Ja mums bija mērķis sasniegt vismaz 90% soli pa solim, tad mēs to neesam sasnieguši. Tie, kuri bija izlēmuši vakcinēties, to ir izdarījuši. Pārējos es nevēlētos dēvēt par antivakseriem, bet viņi kaut kādu apsvērumu dēļ šo vakcināciju neveiks."

Šobrīd kopumā trūkst ap 1000 nozarē strādājošo. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau saņem ziņas no skolām, kurās vairāki nodarbinātie plāno darbu pamest. Esot pat tādas iestādes, kur no darba vienlaicīgi aizies astoņi darbinieki. Ņemot vērā nevakcinēto skaitu, aprēķināts, ka atlūgumus varētu iesniegt līdz pat 1000 personu. Tāpat jāņem vērā, ka lielo pirmspensijas pedagogu skaita dēļ tuvākajos gados skolotāju trūkums kritiski pieaugs.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka tie, kas tagad paliks strādāt, saskarsies ar pārslodzi. "LIZDA joprojām ir par to, ka strādāt vajadzētu atļaut gan vakcinētiem, gan pārslimojušiem, gan ar negatīvu testu," saka Vanaga, norādot, ka būs pedagogi, kuri iesniegs atlūgumu, tā paužot sava veida protestu pret obligāto vakcinēšanos.

Jau ziņots, ka valdība otrdien apstiprināja jauno Covid-19 pārvaldības regulējumu, kas aizstās līdzšinējos Ministru kabineta "noteikumus Nr.360".

Noteikumi paredz vienkāršot epidemioloģisko prasību regulējumu, lai tas būtu vieglāk uztverams, vienlaikus nosakot pienākumu konkrētu profesiju pārstāvjiem obligāti vakcinēties pret Covid-19, kā arī palielinot pakalpojumu skaitu, ko iespējams saņemt tikai ar Covid-19 drošības sertifikātiem vai testiem.

Ar jauno regulējumu noteikts pienākums obligāti vakcinēties konkrētām profesijām - izglītībā strādājošajiem, tai skaitā pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē nodarbinātajiem, neformālās izglītības un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem, koledžās un augstskolās studējošajiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem.