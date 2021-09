“Es uzskatu – ja ģimenes ārsts nosaka asins analīzes, tad ir jābūt atgriezeniskajai saitei. Ģimenes ārstam ir jāinformē pacients, vai asins analīzēs ir pamanāmas kādas izmaiņas," uzskata Trociukas.

"Statistika rāda, ka vidēji 18% no pirmreizējiem onkoloģijas pacientiem ir novēlota diagnoze. Uz hematoloģiju pacientus mēdz nosūtīt novēloti," statistiku atklāj speciāliste.

Trociukas arī vērš uzmanību uz hematologu trūkumu Latvijā, kas ir viens no problēmas cēloņiem.

Hematoloģe gan norāda, ka esot arī tādi ārsti, kas redzot kaut mazākās, visnenozīmīgās izmaiņas asins analīzēs, iesaka pacientam apmeklēt hematologu, lai paskatītos, ko viņš saka par šīm izmaiņām. “Šī domāšana, interpretācija, ģimenes ārstu praksēs ir primārā”.

“Mēs visi esam aizņemti, arī hematologi ir pārslogoti, tie Latvijā trūkst”, norāda Trociukas un to trūkums ir izskaidrojams gan ar ārstu novecošanos, gan arī ar to, ka tie aizbrauc no Latvijas ekonomisku apsvērumu dēļ.

Hematologu darbs ir ārkārtīgi smags, raidījumā atklāj ārste. Daudzi, iestājoties rezidentūrā saprot, ka tas darbs ir fiziski smags un nav piemērots, jo tas neesot staigāt baltā halātā un ir arī daudz jāmācās.