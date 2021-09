"Es nebūšu partijas premjera amata kandidāts. Vēlēšanu kampaņā es, protams, piedalīšos, ņemot vērā reitingus, kurus mēs esam mērījuši, es nekautrējos, tāpat kā Valdis Dombrovskis, palīdzēt savai partijai priekšvēlēšanu kampaņās," sacīja Zīle.

Viņš piebilda, ka viņam ir citi plāni, kas lielā mērā saistās ar Eiropas Parlamentu un vispār Eiropas Savienības jautājumiem, kuros viņš jūtas pēdējos gados daudz ieguldījis un kas arī dod rezultātu attiecībās ar citu valstu politiķiem. "Šādā veidā Latvija un Baltija var izdarīt daudz vairāk, nekā darbojoties viena," uzsvēra politiķis.

Runājot par to, kādām būtu jābūt nākamām priekšvēlēšanu kampaņu tēmām, Zīle izcēla, ka viens no būtiskākajiem vēlēšanu gada pamatjautājumiem būs energokrīze.

Viņaprāt, Krievija ar savu politiku un spiediena uz citām valstīm iedarbināšanu ir palielinājusi gāzes cenas gandrīz trīs reizes, un tas atstāj iespaidu gan uz elektrību, gan siltumu un citām sfērām. "Līdz ar to nākamajā gadā, protams, būs citi izaicinājumi arī valdībai, un briestošās energokrīzes situācijai šoziem tai vajadzētu pievērst gandrīz tikpat lielu uzmanību kā Covid-19 jautājumiem," sacīja Zīle.

Viņš minēja, ka Eiropā, piemēram, Itālijā, Spānijā, Francijā, jau ir pieņemti samērā nopietni lēmumi attiecībā uz gāzes cenu milzīgo pieaugumu, kas, protams, ietekmē elektrības tirgu. Rēķini gan par siltumu, gan par elektrību, protams, pieaugs, un tas nozīmē, ka iedzīvotāju neapmierinātība varētu būt diezgan liela, uzskata politiķis. "Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs jau šo to ir darījis attiecībā uz pašu nabadzīgāko cilvēku atbalstu, bet, es domāju, tas ir nepietiekami, un NA nāks vēl ar priekšlikumiem," piebilda Zīle.

Savukārt uz jautājumu, vai no varas partiju puses priekšvēlēšanu kampaņā dominēs tāds biedēšanas uzstādījums, ka nedrīkst pieļaut, lai noteicošu ietekmi nākamajā Saeimā gūst populisti un prokrieviski spēki, Zīle atbildēja, ka NA ir vienmēr bijusi pret prokrievisku spēku nonākšanu varā, un, lai kā varētu vērtēt to, kā šobrīd notiek Rīgas domes darbs, tas tomēr ir solis uz priekšu saistībā ar to, ka "Saskaņa" tika dabūta prom no varas.

"Skaidrs, ka šie jaunie spēki, kas ir Aldis Gobzems un Ainārs Šlesers, viņi izmanto šīs opozicionāru priekšrocības, ar vienkāršām metodēm atrodot, kā labāk iekustināt elektorātu. Un tad var gadīties situācija, ka pie pasīvas vēlēšanu apmeklētības, jo cilvēki, kas ir vīlušies kaut kur valdības darbā, šie cilvēki neaizies un nenobalsos arī par spēkiem, kas var ietekmēt rezultātu. Un NA mērķos galīgi nav politiskiem spēkiem ar prokrieviskas orientācijas ievirzi padarīt vieglāku iespēju tikt nākamajā valdībā. Mēs, protams, savā priekšvēlēšanu kampaņā to uzsvērsim," skaidroja politiķis.