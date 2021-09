Braucieni vilcienā “veselības dēļ” pārvērsti par drebināšanos aukstā caurvējā

Jauns.lv lasītājs Rihards pastāstīja par savām sajūtām nesenajā braucienā ar piepilsētas elektrisko vilcienu:

“Laika ziņu aplikācija rāda +11 grādus, pēc sajūtām +8 grādi, ziemeļaustrumu vējš. Nezinu, ar kādu ātrumu brauc vilciens, bet vagona pirmie logi vaļā - tas nozīmē, ka vējš ieskrienas no paša vagona sākuma līdz otram galam, un vēl “sitas” atpakaļ. Patlaban jau staigāju cepurē un cimdos, bet bija tik auksti!

Dažas stundas pēc brauciena (un brauciens ilga tikai 25 minūtes!) sapratu, ka kājas ikram savilkti muskuļi. Mājās ar vilcienu pārradās arī mans pieaugušais 18 gadus vecais skolēns un tagad klepo tā, ka atliek minēt, vai dabūs bronhītu vai vieglāku elpceļu saslimšanu, un vai viņu šo simptomu dēļ ielaidīs skolā?”

Šādu vilcienu vēdināšanu Rihards raksturo: “Bet nupat - kas par daudz, tas par daudz!!!”

“Pasažieru vilciena” vagonu logi tiek turēti vaļā atbilstoši noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 10. septembrī pieņemto grozījumu dēļ, kuros noteikts, ka sabiedriskajā transportā, lai nodrošinātu drošu epidemioloģisko vidi, salons reisa izpildes laikā jāvēdina “izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai atverot lūkas un logus un katrā pieturvietā atverot visas durvis pasažieru iekāpšanas pusē, kā arī, ja laikapstākļi ir piemēroti, ik pēc 30 minūtēm pieturvietās atverot durvis uz piecām minūtēm”.

Vilcienu vagonos pat izlipināti plakāti, kas pasažieriem aizliedz aiztaisīt atvērtos logus: “Pasažierim jāievēro norāde uz atsevišķiem logiem vagonā, kas aizliedz pasažierim aizvērt konkrēto logu vagona vēdināšanas laikā. Vagons tiek vēdināts atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacījumiem”.

Jau kādu nedēļu brauciens piepilsētas elektriskajā vilcienā daudziem pārvērties par ekstremālu uzturēšanos aukstuma kamerā. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Šādu pastiprinātu pasažieru transportlīdzekļu salonu vēdināšanas rīkojumu valdība izdeva pēc tam, kad atļāva vilcienos no 65% līdz 85% no normas palielināt pasažieru ietilpību vagonos, jo līdz ar skolas mācību gada sākšanos strauji pieauga pasažieru skaits, kā arī atļāva sastāvam piekabināt atsevišķus vagonus, kuros vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie varētu vizināties daudz komfortablāk un brīvāk, bez sejas maskām.

Var jau teikt, ja nepatīk spaidīties “eļektričkās”, vakcinējies un brauc specializētajos vagonos. Bet lieta tāda, ka tie kursē tik reizi dienā un tikai Latgales virzienā: katru dienu maršrutā Rīga-Krāslava, bet brīvdienās vēl papildus maršrutā Rīga-Rēzekne.

Tā nu tūkstošiem pasažieru ik dienas nākas salt vilcienos, kuros, palielinoties pasažieru skaitam, jau a priori tiek uzskatīti par palielinātu infekcijas perēkli. Ne vienā, ne otrā situācijā šāda pārvietošanās veselībai nenāk par labu. Pirmajā gadījumā palielinās risks saķert Covid-19, bet otrajā gadījumā braukšana “caurvēja skartajā ledusskapī” labākajā gadījumā draud ar vieglu klepu un iesnām.

Akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” Korporatīvo attiecību daļas vadītājs. Egils Krutovs Jauns.lv teica:

Kopš septembra vidus pasažieru vilcieniem obligāti jābrauc vai nu ar ieslēgtām ventilācijas sistēmām, vai ar atvērtiem logiem. (Foto: Ieva Lūka/LETA)

“Varu izteikt tikai cilvēcīgu nožēlu par pasažiera nepatīkamo pieredzi brauciena laikā. Grūti ir konstruktīvi izvērtēt Riharda sūdzību, jo nav zināma pilnīga informācija par notikušo, piemēram, vai pasažieris ir uzrunājis vilciena konduktoru-kontrolieri un informējis par savām sajūtām, vai ir mēģinājis pats aizvērt logu, vai izvērtējis iespēju mainīt vagonu un tamlīdzīgi.

“Pasažieru vilciens” patiešām cenšas nodrošināt maksimāli iespējamo līdzsvaru starp drošu un patīkamu braukšanu mūsu vilcienos. Šobrīd “Pasažieru vilciens” kā vienīgais pasažieru pārvadātājs pa dzelzceļu, ņem vērā mums no pasūtītāja, respektīvi, valsts puses uzstādītos pasažieru pārvadāšanas noteikumus, tai skaitā epidemioloģiskajā jomā, kas paredz obligāto vagonu vēdināšanu.

Tai pašā laikā mūsu līgumā par pakalpojuma sniegšanu ir arī punkts par obligāto temperatūras minimumu vilcienos, kuru mēs arī cenšamies nodrošināt”.

Šajā līgumā ir teikts, ka “neatkarīgi no laika apstākļiem nodrošina pastāvīgu temperatūru vilciena vagona salonā robežās no +16°C līdz +24°C”. Te nu jāteic, ka šai gadījumā šajos dokumentos rodama pretruna – no vienas puses valsts pieprasa vilcienā uzturēt noteiktu temperatūru, bet no otras puses pieprasa aukstā laikā vagonos logus turēt vaļā. Vienīgais mierinājums ir tas, ka šāda normā spēkā būs tikai pandēmijas laikā, kuras galu un malu gan diemžēl pašreiz neredzam.

“Mūsu darbinieki ir instruēti ievērot instrukcijas vagonu vēdināšanā, tomēr pasažieri drīkst lūgt izvērtēt laika apstākļu atbilstību, lai pasažieri netiktu pakļauti papildus saslimšanas riskam un aizvērt logus brauciena laikā. Jāsaka gan, ka visbiežāk “cīņa” par logu virināšanu – aizvērt vai turēt vaļā brauciena laikā notiek starp pašiem pasažieriem,” saka Egils Krutovs.

Ik dienu šādai “vēdināšanai” pakļauti desmitiem tūkstošu pasažieru. “Pasažieru vilciens” katru dienu veic 243 reisus un apkalpo ap 50 tūkstošiem pasažieru ar visdažādākajām vajadzībām un prasībām.

“Dažkārt neizdodas apmierināt pilnīgi visu gaidas un vēlmes par mūsu pakalpojumu, jo nākas rast kompromisus vai ņemt vērā vairākuma viedokli un normatīvos aktus, un kādam tas var radīt neērtības. Mēs noteikti ņemsim vērā arī šādu kritiku no savu klientu puses un centīsimies rast visefektīvāko risinājumu šādām situācijām nākotnē savu tehnisko iespēju un pilnvaru ietvaros,” rezumē Egils Krutovs.

Paslēpies aiz maskas un izbaudi rāmu domu un dziļu sajūtu laiku!

Rudens ir gadalaiks, kad rimusies spīdēšana uz āru, skatu var vērst uz iekšu un ieraudzīt zeltu sevī. Paust vairāk miera arī braucienā vilcienā –rūpēs par savu un līdzcilvēku veselību lietot mutes un deguna aizsegu. pic.twitter.com/wPaCvp4oww — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) September 23, 2021

Tikmēr “Pasažieru vilciens” sociālajos tīklos aicina: “Paslēpies aiz maskas un izbaudi rāmu domu un dziļu sajūtu laiku! Rudens ir gadalaiks, kad rimusies spīdēšana uz āru, skatu var vērst uz iekšu un ieraudzīt zeltu sevī. Paust vairāk miera arī braucienā vilcienā – rūpēs par savu un līdzcilvēku veselību lietot mutes un deguna aizsegu”.