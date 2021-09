Tāpat viņš minēja, ka prasība potenciāli varētu stāties spēkā arī citu sfēru darbiniekiem, ja tā tiktu nolemts.

Vienlaikus veselības ministrs pauda, ka iepriekš minētajās sfērās pārejas periodā no 11.oktobra līdz 1.novembrim strādāt vēl varēs ar 72 stundas derīgiem Covid-19 testiem, bet par tiem būs jāmaksā pašiem darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja sākts vakcinācijas process.

Kā ziņots, līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 778 000 jeb ap 41,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 695 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 113 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 808 000 jeb nepilnus 43% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Ar papildu vakcīnas devu līdz šim Latvijā sapotēti 27 cilvēki. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" pagaidām potē tikai cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.