Attēlam ilustratīva nozīme. (Foto: unsplash.com)

Zvans “no bankas": telefonkrāpnieki iemanījušies īpaši viltīgas metodes

Sabiedrība LTV "de facto"

Aizdomīgs darījums no jūsu konta, kas steidzami jābloķē – šādus zvanus it kā no bankas darbiniekiem pēdējā laikā aizvien biežāk saņem Latvijas iedzīvotāji. Šo zvanu mērķis ir viens – apvārdojot cilvēku, piekļūt viņa internetbankai un pārliecināt caur “Smart-ID” apstiprināt izejošos maksājumus, iespējams, iztīrot kontu pilnībā. Diezgan regulāri kāds arī uzķeras. Taču kā īsti krāpniekiem tas izdodas? Raidījumam “de facto” nesen radās izdevība viņu taktiku izpētīt, jo blēži, to nezinot, bija sazvanījuši Latvijas Televīzijas Ziņu dienestu.