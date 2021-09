Nesankcionētajā pasākumā Ogrē sadauzīts retro automobilis

"Par daudz bija to cilvēku, tik daudz nedrīkst pulcēties. Taču Covid-19 ir," stāsta vietējā iedzīvotāja, norādot, ka abi laukumi bijuši pilni.

Pasākums ritējis pilnā sparā līdz pat rītam. Tumsas aizsegā starp apmeklētājiem izcēlies kautiņš, kuru pašvaldības policijas darbinieki bija spiesti izšķirt. Kāds traci iemūžinājis arī sociālajos tīklos. Valsts policija ir sākusi divus administratīvo pārkāpumu procesus arī pasākuma organizatoram - vienu par nesaskaņotu pasākuma organizēšanu un otru par epidemioloģiskās drošības prasību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu.

Kā vēsta "Degpunktā", kādam retro automašīnas vadītājam gauži nepaveicies, jo ar to iebraucis kokā. Negadījums iemūžināts video, kas nonācis sociālajos tīklos. Tieši no tiem likumsargi arī uzzinājuši par negadījumu, jo policijai par to netika ziņots.

"Valsts policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu," norāda policijā.

Viens no pasākuma apmeklētājiem Rašids izsaka nožēlu par sadauzīto automašīnu. Spēkrats esot bijis ļoti vērtīgs.

"Mašīnu ļoti žēl, ļoti smuka. Koku nav žēl. Mašīna bija kaut kas līdzīgs kadiljakam "Eldorado". Seši metri, trīs tonnas, 60.-70. gadi," stāsta Rašids.

Cits pasākuma apmeklētājs Deniss apšauba, ka vadītājs bijis alkohola reibumā. "Domāju, ka kaut kas ar mašīnu notika, negribētos nevienam taču tādu mašīnu sasist."

Vairāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.

