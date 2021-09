No ugunsgrēka Alūksnē kaimiņš izglābj trīs cilvēkus

Piektdien ap plkst.18 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu Alūksnē, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā dzīvoklī ar atklātu liesmu dega virtuve, sadzīves priekšmeti un balkons astoņu kvadrātmetru platībā. Degšanas rezultātā bija izveidojies spēcīgs piedūmojums.

Kaimiņš no degošā dzīvokļa izglāba trīs cilvēkus, ugunsdzēsēji no pārējās mājas izglāba vēl piecus, savukārt vēl astoņi cilvēki no ēkas evakuējās paši. VUGD izsaka pateicību nama iedzīvotājam par pašaizliedzīgo rīcību.

Negadījumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

VUGD atzīmē, ka mājoklī, kur bija izcēlusies ugunsnelaime, dūmu detektors nebija uzstādīts.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 66 izsaukumus: 18 - uz ugunsgrēku dzēšanu, 30 - uz glābšanas darbiem, bet 18 izsaukumi bija maldinājumi.