Lukašenko režīma propaganda: uz Latvijas - Baltkrievijas robežas zem smagā auto riteņiem metas afgānis. VIDEO

Tiek norādīts, ka incidents noticis 3. septembrī Grigorovščinas – Patarnieku caurlaides punktā uz Baltkrievijas – Latvijas robežas.

Tajā dienā tur ieradās pieci Afganistānas pilsoņi ar desmit bērniem. Viņi desmito reizi esot lūguši piešķirt bēgļu statusu Latvijā. Video redzamie silueti gan vairāk atgādina pieaugušus vīriešus nevis bērnus.

Lai pievērstu uzmanību tam, ka Latvija it kā nevēlas uzņemt afgāņu bēgļus, viens no migrantiem meties zem kravas mašīnas, kas no Latvijas brauca uz Baltkrieviju.

Uz notiekošo reaģēja baltkrievu robežsargi, kuri laikus apturēja fūri. Valsts robežkomitejā uzsvēra, ka afgānis ir dzīvs. Video redzams, ka vīrietis pats izlien no automašīnas apakšas.

Jauns.lv jau vēstīja, ka Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms jau kopš jūnija aktīvi atbalsta nelegālo migrāciju uz ES valstīm, izmantojot migrantus kā ieroci pret Latviju un Lietuvu vērstā hibrīdkarā, informēja Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļā.

Lukašenko jau 6. jūlijā draudēja atbalstīt nelegālo migrantu plūsmu uz ES, tomēr šobrīd apgalvo, ka migranti no Latvijas puses tiek vardarbīgi "iegrūsti" Baltkrievijā.

26 Foto Kas šobrīd notiek uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas +22 Skatīties vairāk

Migranti no Tuvajiem Austrumiem par ceļu līdz Latvijas un Lietuvas robežām samaksā līdz pat 15 000 ASV dolāru. Cenā iekļauts lidojums uz Minsku, Baltkrievijas vīza un pāris dienu nakšņošana viesnīcā, līdz migranti ar autobusiem tiek vesti uz robežu.

Sociālo tīklu lietotāji novērojuši, ka Minskas viesnīcās regulāri tiek uzņemti un izmitināti irākieši, kas tālāk militarizētu vienību pavadībā tiek nogādāti uz Baltkrievijas robežu, lai viņus ar varu "iestumtu" Latvijas teritorijā.

Latvijas robežsardze ar šiem cilvēkiem komunicējot, un vairums esot izteikuši vēlmi atgriezties atpakaļ Irākā, bet Baltkrievijas dienesti viņu valsts iekšienē atpakaļ nelaiž un notur pie robežas. Baltkrievija izmanto spēku, lai destabilizētu situāciju Latvijā.

Pamatā pie robežas pašlaik atrodas irākieši, bet no Afganistānas, kur pēdējās nedēļās vērojama strauja destabilizācija, migranti nav konstatēti. Ceļi, kā šīs personas nokļuvušas līdz Latvijas un Baltkrievijas robežai, esot ļoti dažādi, tostarp fiksēts, ka cilvēki Baltkrievijā ieradušies no Krievijas.

21 Foto Polija uz robežas ar Baltkrieviju būvē dzeloņstiepļu žogu +17 Skatīties vairāk

Baltkrievijas robežsargi bruņojušies ar snaiperu ieročiem un ložmetējiem, bet cilvēki ir kļuvuši par Lukašenko režīma īstenotā hibrīdkara dzīvo ieroci.

Baltkrievijas militarizētās vienības neļauj viņiem atgriezties Baltkrievijā, lai ar avioreisiem nokļūtu atpakaļ mājās. Viņi ir spiesti uz Latvijas – Baltkrievijas robežas pavadīt ilgu laiku.

Saistītās ziņas Lietuvas žurnālistiem neļauj novērot darbības uz Baltkrievijas robežas Tuvākajās dienās uz Latvijas-Baltkrievijas robežas sāks būvēt 37 kilometrus garu dzeloņstiepļu žogu Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas atrodas ļoti slima sieviete, kura nesaņem palīdzību

Tikmēr Latvijas robežsargi un mediķi sniedz nepieciešamo atbalstu, piegādājot pārtiku un sniedzot medicīnisko palīdzību.