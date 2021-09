Smagi slimo Covid-19 pacientu skaits Rīgas Austrumu slimnīcā sasniedzis 20%

Viņš piebilda, ka stacionēto Covid-19 slimnieku skaits turpina pieaugt, un šobrīd slimnīcā ārstējas aptuveni 100 ar vīrusu saslimuši cilvēki. Situāciju vēl smagāku padara tas, ka smagu pacientu skaits ir dubultojies, jo intensīvās terapijas nodaļā ārstējas arī pacienti ar citām kaitēm, kas rada pārslodzi.

Paeglītis atzina, ka šīs nedēļas laikā Covid-19 slimnieku ārstēšanā iesaistījušās arī citas slimnīcas - vispirms Daugavpils un Liepājas, tagad arī Valmieras un Rēzeknes slimnīcas. Līdz ar to situācija RAKUS normalizējusies, bet ne pilnībā. Covid-19 slimnieku ārstēšanā drīzumā iesaistīsies arī Jelgavas un Jēkabpils slimnīcas, par ko vakar tika lemts operatīvās vadības grupā.

Īslaicīgo sarežģījumu dēļ slimnīcai vajadzēja atlikt plānveida operācijas, bet šobrīd pakalpojumu atlikšana nav tik būtiska, lai gan situācijai pasliktinoties, var nonākt turpat, kad pērnā gada beigās un šī gada sākumā tika ierobežota plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Paeglītis īpaši uzsvēra, ka neviens no Covid-19 pacientiem nebija vakcinējies pret šo vīrusu un tie pārsvarā ir cilvēki vecumā no 50 gadiem, bet ir arī divi, kas ir vecumā no 35 līdz 40 gadiem.

"Šā brīža situācija lieliski parāda, ka tiešām var saslimt ikviens, bet saslimšanas smaguma pakāpe ir atšķirīga tiem, kas ir vakcinējušies, un tiem, kas to nav izdarījuši," piebilda Paeglītis.

Jau ziņots, ka Latvijas slimnīcās otrdien ievietoti 29 Covid-19 pacienti, stacionēto kopējam skaitam pieaugot no 195 līdz 206, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 176 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu un 30 ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 14,5% stacionēto ir ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīti kopumā 14 666 Covid-19 pacienti.