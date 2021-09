Četru dienu laikā krāpnieki no iedzīvotājiem izmānījuši 415 460 eiro

Policija no 30. augusta līdz 3. septembrim kopumā ir saņēmusi 42 iesniegumus par gadījumiem, kad personām izkrāpti finanšu līdzekļi. Kopumā četru dienu laikā krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpuši 415 460 eiro.

31. augustā, Liepājas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda uzņēmuma, kurā konstatēts, ka notikusi krāpšana un kopumā radīti zaudējumi 180 000 eiro apmērā. Sākotnēji uzņēmums veicis saziņu ar kādu uzņēmu Ķīnā, lai veiktu darījumu. Komunikācija notikusi ar e-pasta starpniecību.

Pēcāk konstatēts, ka notikušas krāpnieciskas darbības un finanšu līdzekļi pārskaitīti krāpniekiem.

Saistībā ar notikušo ir sākta resoriskā pārbaude un policija skaidro notikušā apstākļus.

31. augustā Rēzeknes iecirknis saņēma iesniegumu no kāda vīrieša, pret kuru veiktas krāpnieciskas darbības kopš augusta sākuma. Šajā gadījumā nenoskaidrota persona izlikās par kāda ezoteriskā centra pārstāvi no Ukrainas un no vīrieša izkrāpa aptuveni 15 000 eiro.

1.septembrī Valkas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda uzņēmuma, kurš šī gada 23.martā saņēma rēķinu no kādas firmas Zviedrijā par ekskavatora iegādi. Pēc 11 500 eiro pārskaitīšanas, kontaktpersona nebija sazvanāma un tika noskaidrots, ka pārdevēja firmas īpašnieks Zviedrijā rēķinu nav sūtījis un nav saņēmis apmaksu, kā arī minētais konts, kurš bija norādīts rēķinā, nepieder konkrētajai firmai.

Savukārt 2. septembrī Madonas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda vīrieša, kurš laikā no 24.jūlija līdz 27.augustam ieguldīja finanšu līdzekļus investīciju platfomā. Šajā gadījumā konstatēts, ka no personas izkrāpts 59 891 eiro.

Policija secinājusi, ka noziedznieki izdomā arvien jaunus veidus, kā nelikumīgi iegūt finanšu līdzekļus.

Lai pasargātu sevi, Valsts policija aicina iedzīvotājus nebūt pārlieku uzticīgiem, sargāt savu personīgo informāciju, nevienam ne telefoniski, ne rakstiski neatklāt banku kontu piekļuves datus, nevērt vaļā aizdomīgos e-pastos saņemtas saites un kritiski izvērtēt jebkuru saņemto informāciju.

Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, policija aicina nekavējoties sazināties ar savu banku, kā arī rakstīt iesniegumu Valsts policijā.

Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē "Mana Drošība."