Krāpnieki internetā uzdarbojas ar personalizētiem e-pastiem šķietami kolēģu vai priekšnieka vārdā

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijas Latvijā "Cert.lv" ekspertu rīcībā nonākusi informācija par krāpnieku sūtītiem e-pastiem, kas pielāgoti to saņēmējiem individuāli un sūtīti it kā personas kolēģu vai priekšnieka vārdā, informēja "Cert.lv" sabiedrisko attiecību pārstāve Līga Besere.