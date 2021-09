Apmeklētājiem ik dienu būs iespēja aplūkot Mežaparka Lielo estrādi, tās koncertzāli un apmeklēt izstāžu zālē eksponētās izstādes.

Vienlaikus ar Mežaparka Lielās estrādes teritorijas atvēršanu publiskam apmeklējumam tiks vērtas durvis arī jaunās estrādes ēkas izstāžu zālei, kurā tiks atklāta Baibas Ābelītes izstāde "Atļautā ilūzija. Saknes".

Apskatei būs pieejama jaunā koncertzāle, kam, godinot kordiriģentus Gido un Imantu Kokaru 100.jubilejā, šī gada 14.augustā tika piešķirts godpilnais nosaukums "Kokaru zāle".

Šodien plkst.12 paredzēta preses konference par estrādes apsaimniekotāju plāniem.

Jau ziņots,, ka šovasar tika pabeigta Mežaparka Lielās estrādes B2 posma būvniecība.

Darbu laikā ir izbūvēta sešu stāvu augsta estrādes centrālā ēka, kurai četri ir virszemes stāvi, bet divi - pazemes stāvi ar kopējo platību 10 185 kvadrātmetri. Estrādes jumta kupolā ir ieklāts membrānas jumta segums 5324 kvadrātmetru platībā.

Membrānas materiāls ir austs no AS "Valmiera stikla šķiedra" ražotās šķiedras un par audumu saausts uzņēmuma "Valmiera Glass UK" rūpnīcā Anglijā. Jaunais estrādes jumta segums pasargās dziedātājus no saules, vēja, un lietus kā arī nodrošinās estrādes akustiku.

Būvdarbu laikā ir uzbūvētas saimniecības ēkas un pārbūvēta arī katlu māja. Pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi un izbūvētas inženierkomunikācijas. Darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenoja uzņēmums AS "LNK Industries". Jaunizbūvētā estrādē jau ir iespēja uzstāties 12 874 koristiem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk, nekā iepriekš, kā arī uzņemt dejotājus paplašinātajā dejošanas laukumā.

Pēc pārbūves estrāde svētku dalībniekiem būs ērtāka, vieglāk pieejama un drošāka.

Kopumā estrādes pārbūves izmaksas tiek lēstas aptuveni 80 miljonu eiro apmērā.