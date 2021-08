"Jau biju ielikusi spainī. Arī domāju, ka saulsardzenes!" Brīdina par zaļajām mušmirēm

Sociālajā tīklā "Facebook" samērā lielu ievērību guvis Daugavpils Universitātes profesora, biologa Arvīda Barševska ieraksts, kurā viņš atklāj, ka daži viņa draugi, sajaucot zaļo mušmiri ar saulsardzeni, to apēduši. "Draugi, kuri it kā pazīst sēnes, man nesaprotamu iemeslu dēļ apēda zaļo mušmiri, sajaucot to ar saulsardzeni, tad nonāca Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, neticami laimīgā kārtā izdzīvoja," raksta Barševskis. Viņš akcentē, ka zaļā mušmire ir indīgākā Eiropas sēne, izdzīvo tikai 10-30 cilvēku no simts, kas to apēduši, tādēļ nolēmis ievietot galeriju ar Egļukalna mežos sabildētām zaļajām mušmirēm. "Kas šai sēnei kopīgs ar saulsardzeni? Ja nu vienīgi riekstu smarža."

Kā ļaudis norāda komentāros, šogad zaļās mušmires mežos ir tiešām daudz. Kāda sieviete arī atzīstas, ka jau bija ielikusi šo indīgo sēni spainī, arī domājot, ka tā ir saulsardzene. "Jau biju ielikusi spainī. Arī domāju, ka saulsardzenes! Paldies draudzenei, ka atpazina. Izglāba. "

Jauns.lv jau vēstīja, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Toksikoloģijas un sepses klīnikā jau nogādāti pirmie sēņotāji, kas saindējušies ar zaļo mušmiri. Toksikologi brīdina, ka zaļā mušmire var radīt nopietnus aknu bojājumus. Rezultātā var attīstīties aknu mazspēja un aknu darbības traucējumi, kas var būt arī par iemeslu cilvēku nāvei.

Sēņo droši

Latvijā par ēdamām ir atzītas apmēram 300 sēņu sugas, bet par indīgām - apmēram 30, vēsta VAS "Latvijas valsts meži" (LVM).

Visbiežāk sēņotāji lasa 20 līdz 30 sugu sēnes, kas ir labi pazīstamas. Eksperimenti ar nepazīstamām sēnēm nav pieļaujami.

Mūsdienās pieejamas visdažādākās aplikācijas, lai noskaidrotu, kas ir konkrētā sēne. Atliek vien to nofotografēt un augšupielādēt aplikācijā, lai uzzinātu tās nosaukumu un aprakstu, vai tā ir ēdama. Nekad nevajag riskēt un gatavot ēdienu no nepazīstamām sēnēm!

LVM norāda, ka saindēšanās pazīmes var būt ļoti dažādas atkarībā no sēņu sugas un arī no cilvēka jutības - nespēks, vemšana, caureja, galvassāpes, reibonis

Saindēšanās var skart dažādus cilvēka orgānus un sistēmas: kuņģa un zarnu traktu, aknas, centrālo nervu sistēmu. Pirmās saindēšanās pazīmes var parādīties pēc 1-2 stundām, kā arī līdz 8 stundām un arī vēlāk.

Sēnes satur ievērojami vairāk vērtīgu barības vielu nekā daudzi dārzeņi un augļi, turklāt pēc vairākām pazīmēm vairāk līdzinās dzīvnieku izcelsmes produktiem. Diemžēl, kā liecina daudzi pētījumi, sēņu audu šūnu apvalkus cilvēka gremošanas orgāni tikpat kā nespēj sagremot - čempiones šajā ziņā ir gailenes un celmenes. Tāpēc apēsto sēņu masa cauri cilvēka barības traktam virzās gandrīz neizmainīta, tādējādi sēnes ēdienā ir garšīga sastāvdaļa, kura ar apjomu, ja vien tas nav pārāk liels, vienkārši sekmē barības trakta motoriku. Ar sēnēm labāk nebarot mazus bērnus - vismaz jaunākus par trim gadiem ne, bet pēc dažiem ieteikumiem - tikai sākot ar skolas vecumu.

No sēnēm ieteicams izvairīties tiem, kas slimo ar kuņģa-zarnu trakta un nieru slimībām. Tāpat sēnes nav ieteicams lietot uzturā kopā ar alkoholu, jo tas var pastiprināt nelielo arī šajās sēnēs esošo toksīnu iedarbību.

Iepazīsties - biežāk sastopamās mušmires!

Sarkanā mušmire (Amanita muscaria) (Foto: imago images/STPP)

Panteru mušmire (amanita pantherina) (Foto: PantherMedia / Petra Barz)

Zaļā mušmire. (Amanita Phalloides) (Foto: PantherMedia / Arpad Radoczy)

Baltā mušmire. (Amanita virosa) (Foto: PantherMedia / Hermann Kienast)

Papildu piesardzības pasākumi

Dodies uz vietām, kuras pārzini!

Ņem līdzi mobilo telefonu ar pilnu akumulatoru!

Neej mežā, ja ir veselības problēmas!

Ģērbies košās drēbēs, lai nepieciešamības gadījumā operatīvie dienesti var ātrāk ieraudzīt!

Pirms došanās uz mežu painformē par to kādu tuvinieku!

Pēc atgriešanās mājās pārbaudi, vai nav piesūkusies ērce!

