Šorīt intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" Cipule izteica prognozi, ka kādā brīdī vajadzēs pāriet uz attālinātām mācībām, jo vērtējot citu valstu pieredzi, var jau uzskatīt, ka rudenī būs jāsastopas ar jauniem izaicinājumiem, ko sev līdzi nes šis "Delta" variants.

"Mēs arī nopietni gatavojamies bērnu hospitalizāciju pieaugumam, jo tāda ir arī citās valstīs. Tāpat šodien mums ir plānota saruna ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, kas palīdzēs izstrādāt algoritmus gan bērnu novērtēšanai neatliekamās palīdzības etapā un hospitalizācijas izvērtēšanai, gan arī pārvešanas algoritmus reģionālajām slimnīcām, lai tās varētu maksimāli strādāt pēc vienotas sistēmas," piebilda Cipule.

Jau ziņots, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Katastrofu medicīnas centrs šobrīd strādā pie rīcības scenārija, ja gadījumā Covid-19 ietekmē pieaug bērnu hospitalizāciju skaits, pagājušajā nedēļā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē stāstīja Cipule.

Komisijas priekšsēdētāja biedre Anda Čakša (JV) sēdē jautāja, vai šobrīd norit kāda gatavošanās gadījumam, ja līdz ar Covid-19 izplatības pieaugumu potenciāli augtu arī bērnu skaits, kuriem nepieciešama ārstēšanās slimnīcās. "Mēs saprotam, ka nākamajā etapā, iespējams, viena no auditorijām, kas varētu ciest vairāk, ir bērni," stāstīja deputāte.

Uz šo jautājumu NMPD direktore atbildēja apstiprinoši, iezīmējot vairākus priekšdarbus, kas tiek veikti. To vidū, pēc Cipules paustā, ir komunikācija ar reģionu slimnīcām par tām pieejamo gultu skaitu un šo ārstniecības iestāžu iespējām nodrošināt speciālistus bērnu aprūpē.

Jau ziņots, ka trešdaļa jeb 33% sestdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti jauniešiem vecumā līdz 19 gadiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 196 Covid-19 inficēšanās gadījumiem visvairāk jauno inficēto - 49 - tika konstatēti vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Vecumā grupā līdz deviņiem gadiem vakar atklāti 16 jauni inficētie.

Savukārt gan vecumā no 20 līdz 29 gadiem, gan vecumā no 30 līdz 39 gadiem tika atklāti 28 jauni inficētie, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kopš nedēļas sākuma Latvijā notiek masveida skolēnu testēšana pirms jaunā mācību gada sākuma. Šajā laikā kopumā vecumā līdz deviņiem gadiem atklāti 106 jauni inficētie, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 239 jauni saslimušie ar Covid-19. Līdz ar to no pēdējo sešu dienu laikā saslimušajiem 28,7% bija vecumā līdz 19 gadiem. Ne visi no šiem inficētajiem gan atklāti skolu skrīninga ietvaros, tāpat šajās vecuma grupās ne visi ir skolēni.