Pēdējo 24 stundu laikā veikti 33 416 Covid-19 izmeklējumi

Reģistrēts 181 jauns inficēšanās gadījums, no tiem 155 cilvēki bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 26 vakcinēti.

Saņemti ziņojumi par 2 mirušajiem - abi bijuši 70-79 gadu vecumā.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem vakar bija 0,5%.

Savukārt stacionāros otro dienu pēc kārtas nogādāti 20 Covid-19 pacienti, kopējam šīs slimības pacientu skaitam slimnīcās sasiedzot 119. No tiem 101 ir ar vidēji smagu, bet 18 ar smagu slimības gaitu.

Aizvadītajā diennaktī no slimnīcām izrakstīti pieci Covid-19 pacienti.

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 101,7.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 14 dienu kumulatīvajam Covid-19 gadījumu skaitam uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedzot 100 un sasniedzot 120, tiks ieviestas jaunas epidemioloģiskās drošības prasības.

Latvijā ar Covid-19 kopumā līdz šim saslimuši 141 867 cilvēki.

Kādi ierobežojumi varētu tikt ieviesti, kumulatīvajam rādītājam sasniedzot 120?

Atbilstoši attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos minētajam, divu nedēļu kumulatīvajai saslimstībai pārsniedzot 120 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, plānots noteikt, ka iekštelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 20 personas, bet ārtelpās - ne vairāk kā 50 personas, tajā skaitā privātos pasākumos (ja nav noteikti citi ierobežojumi), bērēs, kristībās, psiholoģiskās palīdzības grupās, gājienos un piketos (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar norises nodrošināšanu), pie ģimenes vai dzimtas kapavietām.

Savukārt sporta audzēkņu treniņos, amatieru sporta kolektīvu nodarbībās, tajā skaitā publiskas lietošanas peldbaseinos, vienlaikus varēs atrasties ne vairāk par 20 personām grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no pieejamās platības, publiskas lietošanas peldbaseinos - desmit kvadrātmetrus no ūdens virsmas platības, bet peldētapmācības peldbaseinos vienam peldētapmācības programmas audzēknim - ne mazāk kā seši kvadrātmetri no ūdens virsmas platības.

Bibliotēkās, arhīvu lasītavās un tamlīdzīgos objektos vienai personai būs jānodrošina ne mazāk kā desmit kvadrātmetri no pieejamās telpas platības, un vienā telpā vienlaikus varēs atrasties ne vairāk nekā 30 personas.

Nometnēs vienā grupā varēs atrasties ne vairāk nekā 30 personas, ja tiek nodrošināta nometnes darbinieku un dalībnieku testēšana un šo grupu dalībnieki nometnes darbības laikā nesatiekas.

Plašsaziņas līdzekļu raidījumos, nelietojot mutes un deguna aizsegus, varēs piedalīties 30 dalībnieki vai vairāk, ja vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā desmit kvadrātmetri no telpas platības.

Savukārt sabiedriskajā ēdināšanā noteikumi paredz, ka pie viena galdiņa būtu atļauts atrasties ne vairāk nekā desmit pilngadīgām personām, neskaitot nepilngadīgus bērnus, bet kopumā ne vairāk nekā 20 personas. Ārtelpās pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk nekā 20 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus, bet kopumā vairāk nekā 30 personas.

Saskaņā ar noteikumiem, kultūrvietās un reliģiskās darbības veikšanas vietās iekštelpās katram apmeklētājam būs jānodrošina ne mazāk kā desmit kvadrātmetri no pasākuma norisei vai pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības. Tas pats attieksies arī uz individuālo pakalpojumu - skaistumkopšanas, labsajūtas, foto, psihologa un citu - sniegšanas vietām, kur vienam apmeklētājam būs jānodrošina ne mazāk kā desmit kvadrātmetri no pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības.

Tirdzniecības vietās iekštelpās būs jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no kopējās tirdzniecības zāles platības, bet ārtelpās - pietiekama pakalpojuma sniegšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu ievērot divu metru distanci un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās.

Tāpat arī izklaides atrakciju norises vietās ārtelpās, kultūrvietās ārtelpās, dabas takās un reliģiskās darbības veikšanas vietās ārtelpās būs jānodrošina pietiekama pakalpojuma sniegšanas vietas vai reliģiskās darbības veikšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu ievērot divu metru distanci un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās;

Pie noteiktām prasībām joprojām būs atļauts organizēt tirdzniecības izstādes iekštelpās, un iekštelpās varēs atrasties ne vairāk kā 500 personas, bet ārtelpās - ne vairāk kā 1000 personas.

Sporta sacensībās ārtelpās vienlaikus varēs atrasties ne vairāk kā 500 personas, savukārt sporta sacensības ārtelpās aizvien drīkstēs organizēt jebkura persona, un tajās drīkst piedalīties arī bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem.