"Swedbank" administratīvā ēka. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

"Swedbank" tiesnesim Bulam par cieņas un goda aizskaršanu maksās 1000 eiro naudas sods

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību lietā par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneša Raimonda Bula prasību pret AS "Swedbank" par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu, līdz ar to stājies spēkā spriedums, ar kuru bankai uzlikts pienākums izmaksāt mantisku kompensāciju 1000 eiro apmērā, informēja tiesā.