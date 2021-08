Latvijā izstrādā SUP dēli cilvēkiem ratiņkrēslā

Ar mobilo pacēlāju cilvēks no ratiņkrēsla tiek iecelts SUP dēļa krēslā. Kā tas tiek darīts, demonstrē sociālā uzņēmuma “Kustības brīvība” pārstāve. Uzņēmuma komanda ir arī šī SUP dēļa idejas autori. Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikas studentiem darbs pie pirmā šāda pielāgota SUP dēļa prototipa izstrādes norit jau teju gadu.

“Lai SUP būtu gana drošs pret apgāšanos, tātad - jebkāda ekstremāla rīcība uz viņa nedrīkstētu rezultēties ar apgāšanos. Tāpēc ir vēl svarīgi saprast to transportēšanos no laipas, no ratiņkrēsla uz SUP, lai tas notiek gana droši,” pauž Toms Bērents, sertificēts ergoterapeits.

Viens no mērķgrupas dalībniekiem, kurš aktīvi iesaistās testos, ir Kaspars no Limbažiem. Viņa ikdiena ratiņkrēslā aizrit kakla traumas dēļ. “Es neesmu tāds stabils, un augšdaļa man nav ļoti spēcīga. Un, ja es to varu izmantot, tad to varētu izmantot vēl kaut kādi 80% Latvijas cilvēki, kuri ir ratiņkrelsā, ne tikai Latvijas,” saka Kaspars Kalvītis.

Lai dēli varētu lietot maksimāli plašāks personu loks, tiek izstrādāts arī airis, ko varēs lietot arī personas bez satvēriena. “Tas ir specializēts airis, kuram nav jāmaina puses, kurš noturas rokās. Bet šīm personām vienalga jābūt aktīvām kustībām elkoņlocītāvā, plecu locītavā un stabilitātei rumpī,” skaidro Toms Bērents.

SUP dēļa izstrāde gan ir tikai viens no projekta mērķiem. Sadarbībā ar Ogres pašvaldību tiek labiekārtota pludmale Ogres vecupē, lai tā būtu pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. “Kādreiz bija, teiksim, topā tāda aktualitāte - pielāgota vide. Piemēram, ļoti bija moderni arī Jūrmalā taciņas pielāgot līdz kāpu augšai. Vai līdz ezeriem, upēm. Tas nav slikti, mēs varam pielāgot. Bet tas cilvēks aizbrauc uz turieni, uzbrauc uz tās kāpas un tālāk?” saka Aija Vule, SIA “Kustības brīvība” projektu vadītāja.

“Infrastruktūra ir tik svarīga, kad jau kaut kāds viens posms iztrūkst, tad tas cilvēks nenokļūst līdz tam galamērķim. Lai vispār cilvēks dotos kaut kur āra dabā, viņš, invalīds, ļoti plāno to savu pārvietošanos - gan maršrutu, gan uz kurieni viņš brauc, cik tālu, ar ko brauc,” stāsta Kaspars Kalvītis.

Tāpēc šobrīd peldvietā uzstādīti speciāli pielāgoti zvilņi, kā arī izstrādes stadijā tualetes un brauktuves līdz pludmalei. Plānots, ka arī šogad tiks pabeigti darbi pie SUP dēļa, tostarp izstrādājot arī dēlim dizainu, jo šobrīd visa uzmanība tiek veltīta funkcionalitātes testiem.