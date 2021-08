Covid-19 pandēmijas laikā 17% iedzīvotāju sākuši biežāk lietot alkoholu, liecina aptauja

Aptaujā, kurā piedalījās 2341 respondents, secināts, ka 17% Latvijas iedzīvotāju Covid-19 laikā alkoholu ir sākuši lietot biežāk, no tiem 5% atzīst, ka alkoholu lieto izteikti biežāk, bet 12% - nedaudz biežāk.

Aptaujā arī secināts, ka 42% iedzīvotāju izmaiņas alkohola lietošanas paradumos nav novērojuši, 13% alkoholu šobrīd lieto mazāk nekā pirms tam, 24% alkoholu nelieto vispār, bet 2% Covid-19 laikā alkohola lietošanu ir atmetuši pilnībā, savukārt vēl 2% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Aptaujas autori norādīja, ka vairāk nekā gada laikā ir samazinājies respondentu īpatsvars, kuri alkoholu nelieto vispār. Ja pērnā gada pavasarī tie bija 33%, tad šobrīd tie ir 24%.

Šī gada maijā 19% aptaujāto norādīja, ka alkoholu ir sākuši lietot biežāk, 38% izmaiņas alkohola lietošanas paradumos nebija novērojuši, 16% alkoholu kopš pērnā gada marta kopumā lietoja mazāk nekā pirms tam, 25% alkoholu nelietoja vispār, bet 2% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Salīdzinājumā ar 2020.gada aprīļa sākumā iegūtajiem datiem aptaujas autori secina, ka patlaban alkohols tiek lietots nedaudz biežāk, jo pērn pavasarī jeb Covid-19 sākumā alkoholu biežāk lietoja 11% respondentu, 46% alkohola patēriņā nekādu izmaiņu nebija, 9% šajā laikā alkoholu lietoja mazāk nekā parasti, savukārt 33% aptaujāto atzīmēja, ka alkoholu nelieto vispār.

Vienlaikus secināts, ka vairāk nekā gada laikā ir samazinājies respondentu īpatsvars, kuri alkoholu nelieto vispār. Ja pērnā gada pavasarī tie bija 33%, tad šobrīd 24%.

Aptaujas dati liecina, ka kopš pandēmijas sākuma alkoholu kopumā biežāk lieto vīrieši. Sieviešu vidū alkoholu šobrīd biežāk lieto 14% aptaujāto, 41% izmaiņas nav novērojušas, 27% alkoholu nelieto vispār, 14% alkoholu lieto mazāk nekā pirms pandēmijas, 2% konkrētu atbildi sniegt nevarēja, bet 3% aptaujāto sieviešu Covid-19 laikā ir atmetušas alkohola lietošanu.

Savukārt starp aptaujātajiem vīriešiem alkoholu biežāk lieto 21%, 42% izmaiņas nav novērojuši, 20% alkoholu nelieto vispār, 12% alkoholu lieto mazāk nekā pirms pandēmijas, 2% alkohola lietošanu Covid-19 laikā ir atmetuši vispār, bet 3% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Analizējot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, aptaujā secināts, ka kopumā šobrīd ar alkohola lietošanu vairāk aizraujas latvieši. 17% latviešu atzinuši, ka Covid-19 laikā alkoholu lieto biežāk, 42% izmaiņas nav novērojuši, 14% alkoholu lieto mazāk nekā iepriekš, 23% alkoholu nelieto vispār, 2% Covid-19 laikā ir atmetuši iedzeršanu, bet vēl 2% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Tikmēr krievvalodīgo vidū 14% atklāja, ka Covid-19 laikā alkoholu lieto biežāk, 45% izmaiņas nav novērojuši, 8% alkoholu lieto mazāk nekā iepriekš, 25% alkoholu nelieto vispār, 4% Covid-19 laikā ir atmetuši iedzeršanu, bet vēl 2% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Raugoties uz iegūtajiem rezultātiem pēc respondentu vecuma, aptaujas autori secina, ka Covid-19 laikā biežāk alkoholu lieto gados jaunāki un vidēja vecuma cilvēki, piemēram, vecumā no 25 līdz 34 gadiem 22% šobrīd alkoholu lieto biežāk nekā pirms pandēmijas, savukārt vecumā no 35 līdz 44 gadiem šis rādītājs ir 24%, kamēr pārējās vecuma grupās tas svārstās no 7% līdz 19%.