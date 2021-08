Pētījums: bērni savu pirmo viedierīci saņem 7 gadu vecumā

“Tuvojoties skolas laikam, arvien aktuālāks kļūst viedierīču jautājums, kas palīdzētu gan mācību procesam, gan kalpotu arī kā saziņas līdzeklis ar pirmklasnieku, kas tikko uzsācis skolas gaitas. To apliecina arī aptaujas dati, jo galvenokārt bērnam telefons tiek sarūpēts, lai rūpētos par bērna drošību, piemēram, varētu viņu sazvanīt, noskaidrot viņa atrašanās vietu u.tml. Tā norādījuši 62% aptaujāto vecāku. Savukārt otrs svarīgākais iemesls (44%) ir tieši skolas sākums,” stāsta “Tele2” komercdirektors Raivo Rosts.

Lielākā daļa respondentu (59%) norāda, ka viņu bērniem tika īpaši iegādāts telefons, bet aptuveni 35% norāda, ka bērnam tika iedots kāda cita ģimenes locekļa jau iepriekš lietots telefons.

“Lai gan joprojām sabiedrībā ir aktuāla diskusija par to, kādā vecumā bērnam nepieciešama personīgā viedierīce, pētījuma rezultāti nepārsteidz. Tie visnotaļ atbilst tēzei par to, ka mobilam bērnam nepieciešama mobila ierīce. Respektīvi, uzsākot skolas gaitas, arvien lielāka ir varbūtība, ka noteiktās situācijās bērns var palikt viens (jo likums to pieļauj) un viņam var būt nepieciešamība sazināties ar vecākiem vai skolotājiem," stāsta Zanda Rubene, Latvijas Universitātes profesore.

"Viedierīču nepieciešamība ir saistāma arī ar aktuālajām tendencēm izglītībā – tehnoloģiju bagātināta un multimodāla mācīšanās daudzviet tiek īstenota jau no pirmās klases. Īpaši pandēmijas kontekstā ir palielinājusies tehnoloģiju klātbūtne mājsaimniecībās, kurās dzīvo skolas vecuma bērni. Pieaugušo uzdevums šajā situācijā būtu raudzīties, lai viedierīces tiktu izmantotas mērķtiecīgi – komunikācijai un mācībām. Jo jāņem vērā, ka 7 gadu vecumā bērnam ir noteikti attīstības uzdevumi, kas nav īstenojami ar viedierīču palīdzību. 6 – 8 gadu vecumā skolas gaitu uzsākšana ir nopietns izaicinājums bērna socializācijas procesā – šajā vecumā pats nozīmīgākais ir komunikācija ar vienaudžiem, kā arī koncentrēšanās mācībām kā pamatuzdevums,” stāsta Rubene.

Pētījuma dati liecina, ka 50% bērnu vecumā no 2-4 gadiem jau lieto viedierīces. Taču, kā norāda vecāki, gados jaunākajiem bērniem pašiem savu viedierīču nav.

