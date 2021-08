No otrdienas, 17. augusta plkst. 20.00 līdz 18. augusta plkst. 23.00 transportlīdzekļiem (izņemot operatīvo transportu) tiks aizliegts apstāties un stāvēt Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra kreisajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai, 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.

Atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu, norāda RD.

18. augustā nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju un velosipēdu kustība Daugavas gātē un Klostera ielā.

Rīgas pašvaldības policijai sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldi uzraudzīs sabiedrisko kārtību norises vietās.

Tāpat SIA “Rīgas satiksme” šajā laika posmā slēgs pašvaldības pārvaldījumā esošās maksas autostāvvietas, norāda RD.

115 Foto Gobzema sasauktais protests pret likumprojektu par nevakcinēto darbinieku atlaišanu +111 Skatīties vairāk

Jauns.lv jau iepriekš ziņoja, ka Valsts policija aicina iedzīvotājus neļauties atsevišķu aktīvistu provokācijām un nedoties uz piketiem trešdien, 18. augustā.

Valsts policija saskata šajā nesankcionētajā pasākumā augstu vardarbības eskalācijas riska iespēju un par to brīdina iedzīvotājus.

Policija aicina arī pasākuma organizatorus atteikties no cilvēku pulcināšanas.

Konstatējot, ka tiek pārkāpti epidemioloģiskie drošības noteikumi vai tiek izdarīti citi pārkāpumi, policija būs gatava operatīvi reaģēt notikuma vietā. Turklāt pārkāpumi tiks fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, un pārkāpējiem tiks piemēroti bargi sodi.

Likumsargi atgādina, ka gadījumā, ja nesankcionētais pikets notiks, un radīsies situācijas eskalācija, tiks vērtēta tā iniciatora atbildība. Stāvoklis sabiedrībā neatbrīvo cilvēku no atbildības.

Visi pasākuma organizētāji ir identificēti un tiek brīdināti, ka gadījumā, ja tiks pārkāpti epidemioloģiskie ierobežojumi un tiks konstatēti sabiedriskās kārtības pārkāpumi, viņiem par to nāksies atbildēt likumā paredzētajā kārtībā.

Tāpat iedzīvotāji ir aicināti nepakļauties provokācijām un neiesaistīties citu personu iniciētās prettiesiskās aktivitātēs, kuras var apdraudēt cilvēku veselību, drošību un sabiedrisko kārtību.

Gadījumos, ja tiks konstatēti epidemioloģisko drošības noteikumu pārkāpumi, nesankcionētā piketa dalībniekiem var tikt piemērots sods līdz 2000 eiro.

Saistītās ziņas Policija par piedalīšanos 18. augusta piketā varēs piemērot sodus līdz 2000 eiro Bijušie politiķi, diplomāti, Kremļa propagandisti un citi – kas ir pazīstamākie Gobzema protestu atbalstītāji? Valsts policija gatavojas, ka trešdien varētu notikt nesankcionēti pasākumi