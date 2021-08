Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilona Ķestere pašvaldības publicētajā video pauž:

“14. augustā ļoti daudz pāru, kas par savu kāzu vietu bija izvēlējušies Kuldīgu. Diemžēl viņiem šī diena tika sabojāta. Īpaši patīkami nav, ka ceremonijas laikā pa logiem met olas un tomātus. Domāju, ka neviens nav ievēlējies, lai viņiem būtu šāda kāzu diena. Tā kā rūgtums jaunlaulātajiem paliks un mums ir ļoti skumji, ka mēs parādījām, kādi mums ir iedzīvotāji”.

Kuldīgas laikraksts “Kurzemnieks” vēsta par novada domes apmētāšanu ar olām un tomātiem.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, uzsvērdama, ka ciena katra tiesības brīvi izteikt savu viedokli, aicina to „paust civilizēti, cienot citu cilvēku tiesības, brīvību un prieku, aicinu visus būt tolerantiem vienam pret otru!” Viņai ir skumji, ka kuldīdznieki šādā veidā sagandēja mūža laimīgāko dienu vairākiem pāriem ne tikai no novada, bet arī citām pilsētām, kuri bija devušies uz Kuldīgu noslēgt laulības: “Gribu pajautāt: kā jūs justos, ja jūsu vai jūsu bērnu kāzu laikā tiktu trāpīts ar tomātiem pa ceremonijas zāles logiem? Šāda uzvedība nav pieņemama!”

Notikušo sociālajos tīklos plaši komentē arī kuldīdznieki. Vieni apgalvo, ka piketētāji uzvedušies Dievam tīkami un neesot apskādējuši Rātsnamu – to esot veikuši provokatori, bet citi pauž nosodījumu notikušajam:

Sestdien antivakseri ar olām un tomātiem apmētājuši Kuldīgas Rātsnamu, kurā gredzenus mija vairāki pāri no visas Latvijas. (Foto: kuldiga.lv)

Šarlote Kaminska: „Biju domes apmētāšanas aculieciniece. Tas notika aptuveni kādas 20 minūtes pēc protesta akcijas beigām, kad visi bija jau izklīduši. Sēdēju pie strūklakas un vēroju bērnus spēlējamies ar ūdens strūklām, kad no policijas ēkas puses garām pagāja divi jauni vīrieši maskās. Aizgāja aiz „Goldingen Room” restorāna. Tad jau redzēju, ka lido olas un tomāti ēkas virzienā. Abi „varoņi” pārlēca baznīcas sētas žogam un aizskrēja. Tik nepatīkama sajūta bija, jo iedomājos par to, kā jutīsies kāzinieki iznākot no ēkas. Vai tad tur video novērošanas kameru nav? To vīrieti gaišajā T-kreklā jau nu var atpazīt ar visu sejas masku, otru gan nē, jo viņam bija aizklāta visa seja un džemperis ar kapuci”.

Keita Karīna Smite: „Ne visiem ir smadzenes, īpaši daļai no šīs kategorijas bļauriem”.

Kuldīgas antivakseru lāpu gājiens 14. augusta vakarā:

Krūmiņš Kristaps: „Arī no tilta nomēta kādu mēslu sprāgstošu, kas gandrīz trāpīja manam sunim. Miermīlīgie tautieši...”

Jānis Viegliņš: „Kuldīga ir skaista pilsēta un ļoti daudzi cilvēki to ar kopīgu darbu tādu ir izveidojuši. Ir pretīgi, ka kāda cilvēku grupa, kāda pasākuma aizsegā izdara šādu cūcību. Protams, ka daļa atbildības jāuzņemas pasākuma rīkotājiem, kaut.. .diez vai tas kādreiz notiktu”.

Daina Tāfelberga: „Šie cilvēki nedomā par savu uzvedību, kā arī par citiem mūsu iedzīvotājiem, kuri vēlas dzīvot Kuldīgā”.

Zaiga Freiberga: „Vajadzētu tagad piketētājiem par savu naudu atjaunot fasādi, jo faktiski fasāde krāsota par kuldīdznieku nodokļu naudu”.

Kuldīgas laikraksts “Kurzemnieks” raksta: “Ēkas fasādei trāpījušas vairākas olas, pret ēku šķīduši arī tomāti. Galveno ieejas durvju priekšā un kāpnes klāj olu čaumalu druskas. Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldības policija veic intensīvu darbu, caurskatot videonovērošanas kameru ierakstus, lai identificētu vainīgās personas, par faktu tiks ierosināta administratīvā lietvedība”.

Saistītās ziņas Pēc piketa Bauskā sākas nekārtības - sieviete uzbrūk policistam, citi traucē satiksmi uz ielas Šodien protestos pret "obligāto vakcināciju" uzsākti 15 administratīvā pārkāpuma procesi Bijušie politiķi, diplomāti, Kremļa propagandisti un citi – kas ir pazīstamākie Gobzema protestu atbalstītāji?

14. augustā divās Kuldīgas novada pilsētās – Kuldīgā un Skrundā notika ar pašvaldību saskaņoti piketi, kuru dalībnieki protestēja pret piespiedu vakcināciju pret Covid-19, kā arī pret bērnu vakcinēšanu. Skrundā protestā piedalījās aptuveni 50, bet Kuldīgā ap 200 cilvēku.