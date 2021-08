Iedzēris BMW vadītājs bēg no policijas un urinē miskastē

Policija uzsākusi sekošanu transportlīdzeklim un devusi rīkojumu apstāties, taču labu laiku policijas pavēle tikusi ignorēta. Tikai pēc vairākkārtējām prasībām apturēt automašīnu, tas ticis izdarīts, stāsta Rīgas Pašvaldības policijas pārstāvis Vitālijs Škutāns.

Policijas darbinieki nekavējoties no aizdedzes izņēmuši transportlīdzekļa atslēgas, lai novērstu turpmāku kustību. Sarunas laikā apstiprinājies, ka vadītājs patiešām varētu būt reibuma stāvoklī.

Kamēr policisti uz notikuma vietu gaidījuši kolēģus no ceļu policijas, BMW pasažieris parūpējies par to, lai kārtības sargiem nebūtu garlacīgi, pačurājot miskastē blakus esošajā tramvaja pieturā. Par to viņš saņēmis 50 eiro lielu sodu.

Kad ieradušies ceļu policisti, autovadītājs atteicies no ekspertīzes notikuma vietā, tādēļ nogādāts Tvaika ielā, kur mediķi viņa apreibumu noteikuši klīniski. Atklājās, ka šoferis ir bijis vairāk nekā pusotras promiles reibumā.

“Transportlīdzeklis nogādāts speciālajā stāvvietā, un šis lēmums tika paziņots autovadītājam. Par soda apmēru par šo pārkāpumu vēl tiks lemts,” norāda policijas pārstāvis Škutāns. “Paredzēts naudas sods no 1000 līdz 2000 eiro, kā arī vadītājam būs iespēja piecus gadus apdomāt, vai šāda rīcība - braukšana reibuma stāvklī un mutes brūķēšana policijas darbiniekiem - ir tā vērta.”