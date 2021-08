Remonti iecerēti 17 objektos, kopā atjaunojot ietvju segumu 13 700 kvadrātmetru platībā.

Minētajiem darbiem paredzēts izlietot 577 000 eiro.

Ietves segums jau atjaunots Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baložu ielai vienā ielas pusē, turpinās seguma atjaunošana uz tilta pār Kīleveina grāvi Mūkusalas ielā un Kuģu ielas krastmalā, bet drīzumā tiks sākts ietvju remonts uz gājēju tilta pie operas un tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā.

Tāpat iecerēts remontēt ietves uz satiksmes pārvada pār dzelzceļu Kalnciema ielā, gājēju tiltiem pār pilsētas kanālu Kronvalda parkā un Vingrotāja ielā Višķu ielā apbūves pusē no Maskavas ielas līdz Lokomotīves ielas, Mālu ielā pie Ilmājas ielas, Kartupeļu ielā no Saulkalnes līdz Valdeķu ielai, Robežu ielā gar Bērnu slimnīcu, Pulkveža Brieža ielā no veikala "Rimi" līdz Ganību dambim, Radio ielā pie 13. janvāra ielas, Juglas ielas veloceļā pa posmiem un Staiceles ielā posmā no Vējavas ielas līdz Saktas ielai nepāra ēku pusē.

Kā sola Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis, nākamgad darbu apjoms tiks palielināts.

Ietvju seguma remontdarbi notiek gan dienas, gan nakts laikā. Sākumā tiek demontēts vecais segums, tad papildināts šķembu slānis vai, piemēram, tiltiem tiek veikti betonēšanas darbi, tādēļ darbu izpildes termiņš var būt ap desmit dienām.