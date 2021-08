Strīdu par nodokļu aprēķināšanu un maksāšanu no autoratlīdzības ienākuma apgabaltiesa atkārtoti vērtēs novembrī

Tiesa lietu rakstveida procesā skatīs 17. novembrī.

Iepriekš Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments aprīļa beigās atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā un nodeva to atkārtotai ieskatīšanai.

Izskatāmajā lietā apgabaltiesa bija atzinusi, ka vispārīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli no autoratlīdzības ienākuma aprēķina un valsts budžetā maksā autoratlīdzības izmaksātājs. Taču, ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrējies saimnieciskās darbības veicēja statusā, tad nodokli aprēķina un valsts budžetā maksā pats ienākuma saņēmējs.

AT, tam nepiekrītot, spriedumā norādīja, ka šajā lietā pārbaudāmajā periodā likumdevējs attiecībā uz autoratlīdzības ienākumu bija noteicis atsevišķu nodokļa maksāšanas režīmu, skaidri nosakot, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis no autoratlīdzības ienākuma jāaprēķina, jāietur un valsts budžetā jāsamaksā autoratlīdzības izmaksātājam, nevis autoratlīdzības saņēmējam.

AT konstatēja, ka šāds režīms, kad iedzīvotāju ienākuma nodokli no autoratlīdzības ienākuma ietur un samaksā autoratlīdzības izmaksātājs, ir piemērojams līdz 2021. gada 31. decembrim. Šajā lietā pārbaudāmajā periodā nodokļa režīmu, atbilstoši kuram nodokli no autoratlīdzības ienākuma ietur un budžetā samaksā autoratlīdzības izmaksātājs, neietekmēja fakts, ka autoratlīdzības ienākuma saņēmējs bija reģistrējies saimnieciskās darbības veicēja statusā.

Sākot tikai ar 2022. gada 1. janvāri, autoratlīdzības ienākumam tiks piemērots tas nodokļa maksāšanas režīms, kas ir piemērojams ienākumam no saimnieciskās darbības un atbilstoši kuram nodokļa aprēķināšana un maksāšana valsts budžetā būs paša autoratlīdzības saņēmēja pienākums, izņemot gadījumus, kad autoratlīdzību izmaksās kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kura pati aprēķinās un ieturēs nodokli.